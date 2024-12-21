Два человека погибли после теракта в Магдебурге

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По словам премьера, после теракта погибли как минимум два человека.

«В результате теракта на Рождественской ярмарке в Магдебурге погибли взрослый и младенец», - уточнил он.

Премьер также отметил, что предполагаемым преступником является врач из Саудовской Аравии. Последний врезался в толпу людей на рождественской ярмарке на арендованном автомобиле. Хазелофф уточнил, что в Германии тот находился с 2006 года.

В местной полиции заявили, что моти преступления пока неизвестен. Они пока окончательно не смогли классифицировать произошедшее.

Ранее российское посольство в Германии открыло горячую линию после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге, чтобы выяснить, есть ли пострадавших граждане России.