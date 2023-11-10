Два борта для эвакуации россиян из сектора Газа прибыли в Каир

«Два спецборта прибыли на аэродром в Каире для эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа», - указал собеседник агентства.

В ближайшее время в Каир прилетит третье воздушное судно.

Утром в пятницу, 10 ноября, стало известно, что из сектора Газа выедут порядка 500 россиян , а также граждане Казахстана и Белоруссии.

Изначально об эвакуации первых россиян с территории Газы сообщило издание Rafael Online. По данным авторов статьи, речь шла о 85 людях. Пограничная служба анклава внесла их в списки на эвакуацию через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который начал работу 1 ноября.

Два дня назад стало известно, что представители ХАМАС выпустили из сектора Газа 100 американских граждан , а также из Канады, Румынии, Украины, Германии и Филиппин. Всего в эту группу вошли 373 человека.