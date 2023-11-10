10 ноября 2023, 14:27

Два борта для эвакуации россиян из сектора Газа прибыли в Каир

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Два специальных борта прибыли в Каир для эвакуации граждан России из сектора Газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Два спецборта прибыли на аэродром в Каире для эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа», - указал собеседник агентства.

В ближайшее время в Каир прилетит третье воздушное судно.

Утром в пятницу, 10 ноября, стало известно, что из сектора Газа выедут порядка 500 россиян , а также граждане Казахстана и Белоруссии.

Изначально об эвакуации первых россиян с территории Газы сообщило издание Rafael Online. По данным авторов статьи, речь шла о 85 людях. Пограничная служба анклава внесла их в списки на эвакуацию через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который начал работу 1 ноября.

Два дня назад стало известно, что представители ХАМАС выпустили из сектора Газа 100 американских граждан , а также из Канады, Румынии, Украины, Германии и Филиппин. Всего в эту группу вошли 373 человека.

Египет Россия Палестина
10 ноября 2023, 14:26
Медведь «ограбил» американскую семью на 45 долларов
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В американском городе Орландо, штат Флорида дикий медведь украл еду, оставленную курьером Uber Eats на крыльце дома. Цена ущерба составила 45 долларов, сообщило агентство CBS.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как курьер оставил у дома пакет из сети быстрого питания Taco Bell. Сумма заказа составила 45 долларов или четыре тысячи рублей. Девушка сфотографировала доставленный заказ и уехала.

Через пару минут на крыльце показался медведь. Он схватил еду и унес прочь. Спустя время хищник вернулся за газированными напитками. Не обнаружившие ужина члены американской семьи оказались ошеломлены записями с камер видеонаблюдения. Они опубликовали момент «грабежа» в сети.

Телеканал Fox News сообщал, что крупный черный медведь залез в дом жительницы Коннектикута и украл замороженную курицу из ее холодильника. Американка отметила, что незваный гость вел себя вполне спокойно.

Еще одна похожая история произошла весной в кондитерской Коннектикута. Там медведь успел съесть 60 капкейков.

Еда США Медведи Флорида
10 ноября 2023, 13:35
Украину обвинили в атаках на российских военкоров
Pxhere
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Украинские власти ведут террористическую деятельность против российских военкоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Наши военкоры, действительно, герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам, но и всему миру о том, что там происходит», - отметил официальный представитель Кремля.

Журналисты на передовой рискуют не только жизнью, но и безопасностью своей семьи. Ситуация с военкором Александром Коцем тому пример, подчеркнул Песков.

По его словам, подобную террористическую деятельность ведут представители Украины. Поэтому военкоры находятся под ударом со всех сторон. Российские ведомства стараются помогать журналистам.

«Здесь очень важно соблюдать все меры предосторожности», - добавил Песков.

Злоумышленник собирал информацию о военкоре Коце. Три дня москвич следил за его семьей, потом залез в дом и обманом пытался узнать у жены Александра сведения о его профессиональной деятельности. Полученные данные мужчина передал соучастнику в мессенджере Telegram.

Ему предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. Сам Александр Коц сообщил, что он и его семья и раньше получали личные угрозы.

Дмитрий Песков Журналистика Украина
10 ноября 2023, 13:31
Отсутствие военных успехов вынудило Зеленского повысить градус обещаний
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Отсутствие у Украины военных успехов на фронте заставило президента страны Владимира Зеленского повысить градус обещаний своим западным спонсорам. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Киевский режим и Зеленский отчаянно обещают Западу успехи на поле боя, но прошлые обещания так и не сбылись. Из-за этого доноры начали вибрировать», - сказал Песков.

Официальный представитель Кремля выразил мнение, что в этой ситуации Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус красноречия, чтобы убедить спонсоров в обязательном выполнении задач на поле боя.

Зеленский заявлял, что ВСУ продолжат наступление в 2024 году. По его словам, у военных «есть план».

Ранее Песков сравнил Украину с тянущим повозку ослом , который шагает за висящей перед ним морковкой. Так пресс-секретарь оценил информацию о вероятных переговорах по членству страны в Евросоюзе.

Владимир Зеленский Дмитрий Песков Украина
10 ноября 2023, 13:15
Ущерб от ударов Израиля оценили в секторе Газа
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Нанесенный объектам инфраструктуры и жилым зданиям ущерб в секторе Газа в результате атак израильской армии составил порядка трех миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба правительства анклава в Facebook*.

«По первоначальной оценке, атаки Израиля по гражданской инфраструктуре принесли ущерб на миллиард долларов, ущерб башням и жилым зданиям составил два миллиарда долларов», - говорится в сообщении.

В секторе Газа после эскалации израильско-палестинского конфликта погибли более 10 тысяч человек , среди них как минимум 4,4 тысячи детей.

Утром 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля и открыли огонь по гражданскому населению, а также захватили более 200 заложников. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию.

Ранее Армия обороны Израиля предоставила доказательства использования мирной инфраструктуры боевиками ХАМАС.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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