Два белоруса пострадали при ракетных обстрелах Израиля

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Порядка 30 белорусов обратились в посольство страны в Тель-Авиве на фоне резкого обострения конфликта в Израиле. Двое из них - сын с матерью - пострадали в результате ракетной атаки, заявил Глаз.

Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем произошла утром 7 октября. Группировка ХАМАС из сектора Газа выпустила по территории Израиля тысячи ракет.

В результате погибли и пострадали люди, Израиль начал наносить ответные удары. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил о завершении первой фазы операции против палестинского движения ХАМАС.