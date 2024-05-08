Два автомобиля Tesla заблокировали на таможне в Литве

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По данным издания, машины заблокировали на литовско-белорусской границе 7 мая. Сотрудники поста Шальчининкай решили, что Tesla вывозят в Белоруссию, а оттуда планируют перевезти в Россию.

«Начато досудебное расследование по факту нарушения санкций и контрабанды», - заявили на таможне.

Автомобили стоят минимум 200 тысяч евро.

В Федеральной таможенной службе заявили, что Литва и другие прибалтийские страны саботируют прохождение грузов через границу. В пункте пропуска «Бурачки-Терехово» стояли порядка двух тысяч автомобилей, которые ожидали проезда в Россию.