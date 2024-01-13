Два американских военных пропали без вести в районе Сомали

«Моряки были переброшены в район действий Пятого флота США (C5F) для выполнения широкого спектра задач», - отметили в пресс-службе.

Военные начали проводить спасательную операцию для розыска пропавших моряков. В CENTCOM добавили, что дополнительные данные об исчезнувших американцах не будут разглашаться до окончания поисков.

«Из уважения к пострадавшим семьям в настоящее время мы не будем публиковать дополнительную информацию о пропавших», - указали в Центральном командовании.

Политолог Николай Топорнин предположил, что в Сомали в 2024 году может начаться военный переворот. Риск смены власти силовым методом также присутствует в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Эритрее и Судане, добавил он.