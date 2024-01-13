13 января 2024, 09:19

Два американских военных пропали без вести в районе Сомали

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Два военнослужащих Военно-морских сил США пропали без вести после переброски в район операции у берегов Сомали. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) на официальном сайте.

«Моряки были переброшены в район действий Пятого флота США (C5F) для выполнения широкого спектра задач», - отметили в пресс-службе.

Военные начали проводить спасательную операцию для розыска пропавших моряков. В CENTCOM добавили, что дополнительные данные об исчезнувших американцах не будут разглашаться до окончания поисков.

«Из уважения к пострадавшим семьям в настоящее время мы не будем публиковать дополнительную информацию о пропавших», - указали в Центральном командовании.

Политолог Николай Топорнин предположил, что в Сомали в 2024 году может начаться военный переворот. Риск смены власти силовым методом также присутствует в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Эритрее и Судане, добавил он.

США Военные Войны Судан Нигер Ближний Восток
13 января 2024, 09:40
«Пока он не развязал мировую войну». Байдена призвали привлечь к уголовной ответственности
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Нападение США на Йемен перечеркнуло нормы международного права, и президента Джо Байдена следует привлечь к уголовной ответственности из-за ударов по территории суверенной страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил о низком рейтинге американского лидера и предположил, что Байден решил отвлечь внимание избирателей от ряда проблем с помощью «маленькой победоносной войны». По его словам, президент США хочет скрыть от американцев внешнеполитические неудачи на Украине и внутренние проблемы государства.

«Именно по этой причине администрация Байдена не уведомила конгресс США о нападении на Йемен. Это подтверждает нанесение удара в политических интересах действующего президента», - подчеркнул Володин.

Председатель ГД отметил, что на нарушение конституции Байдену указали даже его сторонники. Володин предложил привлечь главу США к ответственности, «пока он не развязал мировую войну».

Ранее американские военные более 70 раз ударили по объектам хуситов в Йемене. Военный обозреватель Виктор Баранец предупредил, что действия США могут привести к континентальной войне.

США Выборы президента США Джо Байден Йемен
13 января 2024, 08:24
Норвежская компания заявила о зависимости Европы от российских удобрений
РИА «Новости»
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Европа впала в новую зависимость от России, теперь — в сфере продовольствия и удобрений. Об этом заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер. Его процитировало издание Euractiv.

Европа впала в новую зависимость от России, теперь - в сфере продовольствия и удобрений. Об этом заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер. Его процитировало издание Euractiv.

Он отметил, что раньше Европа находилась в энергетической зависимости от РФ - сейчас ситуация меняется, но для домохозяйств и промышленности это обернулось большими издержками.

«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы, как лунатики, повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией», - подчеркнул Холзетер.

Президент Yara призвал создавать для фермеров стимулы, а для европейской промышленности - «предсказуемую структуру финансирования».

В декабре 2023 года депутат бундестага от блока ХДС/ХСС Тильман Кубан предложил бундестагу изучить тему возможных санкций против России в сфере удобрений. Он также предложил сделать более устойчивыми цепочки переработки в Европе и в Германии в частности. По данным Кубана, за первые полгода 2023-го Россия более чем втрое нарастила объем поставок удобрений в Германию.

Европа Россия Удобрения
13 января 2024, 07:46
Китайский профессор назвал имя возможного победителя на выборах на Тайване
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Победу на выборах на Тайване одержит кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который выступает за независимость острова. Об этом РИА «Новости» заявил профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй.

Он отметил, что благодаря кандидату от ДПП Белый дом продолжит манипулировать тайваньским вопросом. Чжао напомнил, что на Тайване становится все больше сторонников независимости.

По его словам, еще двумя основными кандидатами на выборах стали Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ, которые выступают против объединения острова с Китаем. Профессор объяснил, что победу одержит кандидат от ДПП, так как в правящей партии разрастается коррупция и незаконная деятельность.

«В такой обстановке Лай Циндэ без какой-либо интриги победит на выборах в этом году», - заключил эксперт.

Ранее МИД Китая сообщил, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях с США. Представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин предостерегла Белый дом от вмешательства во внутренние дела страны.

США Китай Тайвань Выборы
13 января 2024, 07:26
Пентагон озвучил цель ракетных атак США в Йемене
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США поразили ракетой Tomahawk радарную установку хуситов на территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) в соцсети X (бывший Twitter).

Ракету Tomahawk Land Attac запустили с авианосца USS Carney.

«В 3:45 по времени Саны (совпадает с московским временем) 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене», - отметили в CENTCOM.

В Центральном командовании США объяснили, что с помощью ракетного удара военные попытались снизить боевой потенциал хуситов, которые нападали на корабли в Красном море. Атака американских ВМС стала продолжением действий 12 января, но проводилась отдельно от международной коалиции.

Ранее СМИ заявили о нападении хуситов на танкер с российской нефтью в Аденском заливе, корабль шел под флагом Панамы. По информации британской компании Ambrey, боевики атаковали судно по ошибке. Организация морских торговых операций зафиксировала запуск ракеты в 90 морских милях к юго-востоку от города Аден.

США Ракеты Пентагон Йемен

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