Два американских спецназовца утонули у берегов Сомали

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Моряки проводили тренировку высадки на судно в условиях неспокойного моря, в ходе которой соскользнули с трапа. Оперативно найти пропавших не удалось, как и установить их личности.

Центральное командование США подтвердило проведение поисковой операции, однако отказалось делиться подробностями ситуации и разглашать информацию о пострадавших. Источники СМИ подчеркнули, что происшествие никаким образом не связано с эскалацией ситуации в Йемене.

Аденский залив омывает большую часть Йемена: США и Великобритания проводят обстрелы государства в ответ на захват группировкой хуситов судов в Красном море. Вечером 13 января коалиция Запада нанесла очередной удар по портовому городу Ходейда.

Накануне британская компания Ambrey заявила, что хуситы атаковали танкер, перевозивший российскую нефть. Депутат Госдумы Алексей Чепа подтвердил, что кораблям из РФ важно соблюдать осторожность на Ближнем Востоке.