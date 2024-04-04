«Душераздирающий». Взявшая интервью у Байдена журналистка раскрыла правду о нем

«Это был интересный опыт сам по себе, потому что это был очень организованно. Мне сказали: „Ты произнесешь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария“, - сказала Стил.

Журналистка отметила, что все вопросы для Байдена заранее подготовили, редакторы прорабатывали их «десятки раз» под надзором руководства. Также над сценарием беседы с главой Америки работал президент ESPN. По мнению Стил, весь диалог с президентом США был «душераздирающим».

Ранее экс-глава Штатов Дональд Трамп заявил, что страной управляет не Байден, а его команда. Сам лидер государства смотрит на свое окружение «пустым взглядом и кивает». По словам политика, партнеры Байдена «злобные и умные люди».