Дурова освободили под залог, запретив покидать Францию

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«Его взяли под судебный надзор с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро. Также он обязан являться в полицейский участок два раза в неделю в связи с запретом покидать территорию Франции», - отметили в документе.

Прокуратура обвинила бизнесмена в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

В минувший понедельник, 27 августа, судья продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.