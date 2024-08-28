28 августа 2024, 23:12

Дурова освободили под залог, запретив покидать Францию

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Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. Основателя Telegram обвинили в шести правонарушениях, сообщила прокуратура Парижа. Об этом написало РИА «Новости».

«Его взяли под судебный надзор с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро. Также он обязан являться в полицейский участок два раза в неделю в связи с запретом покидать территорию Франции», - отметили в документе.

Прокуратура обвинила бизнесмена в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

В минувший понедельник, 27 августа, судья продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.

Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
28 августа 2024, 22:36
В Эстонии у россиян потребовали для получения ВНЖ военный билет
Freepik
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Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии потребовал от граждан России, оформляющих вид на жительство, предъявлять военный билет. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR.

По данным портала, сотрудники департамента потребовали от россиянина предъявить военный билет. Также мужчине пришлось бы обратиться в российский военкомат в случае его отсутствия.

В департаменте пояснили, что исполняют требование законодательства, согласно которому иностранцы должны подавать сведения о прохождении службы в армии или органах государственной безопасности своих стран.

Если у иностранного гражданина нет военного билета, то он может «подтвердить свое военное прошлое» некими другими документами, отметили в ведомстве. В 2024 году граждане России подали 434 заявки на получение ВНЖ в Эстонии.

Эстонские власти ранее вынудили Эстонскую православную церковь поменять устав, а также потребовали разорвать религиозные отношения с Россией.

Военные Россия Мужчины Эстония
28 августа 2024, 20:56
Дуров предстал перед следственным судьей в Париже
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров находится на допросе у следственного судьи. Его не отпустили, сообщил РИА «Новости» источник в прокуратуре Парижа.

До этого в СМИ появились сообщения, что Дуров якобы освободили. В среду он предстал перед следственным судьей для принятия решении о предъявлении обвинения.

Ранее появилась информация о том, что судья принял решение прекратить содержание основателя Telegram Павла Дурова под стражей в полиции. Это не значит, что его отпустили на свободу. Процедура смены статуса необходима для дальнейших следственных действий.

Основателя Telegram задержали в аэропорту 24 августа. Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела из 12 пунктов обвинения , связанных с преступлениями, якобы совершенными в мессенджере.

Мессенджеры Уголовное дело Париж Telegram Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
28 августа 2024, 04:10
Великобритания ради отношений с Европой заключит оборонное соглашение с Германией
РИА «Новости»
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Великобритания и Германия рассчитывают к 2025 году заключить двустороннее оборонное соглашение, которое позволит британскому правительству перезагрузить отношения с Европой. О его подготовке объявил офис премьер-министра Кира Стармера, сообщило РИА «Новости».

«Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении», - объявила пресс-служба.

Переговоры уже начались. Стороны рассчитывали осенью согласовать окончательную версию соглашения и к началу 2025 года подписать его.

Аппарат кабмина выпустил заявление о будущем договоре перед визитом Стармера в Берлин, который намечен на 28 августа. Премьер планировал встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, внешнюю политику и экономическую ситуацию.

Кроме Германии Великобритании предстоит озаботиться сотрудничеством с Россией , заявил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.

RT сообщил, что он допустил восстановление отношений после смены власти в Соединенном Королевстве и США.

Германия Великобритания Международные отношения Армия
28 августа 2024, 03:22
Треть приехавших в Финляндию просителей убежища скрылись от властей
Unsplash
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Центры приема беженцев в Финляндии недосчитались почти трети просителей убежища, прибывших через Россию за последний год. Многие из них скрылись в других странах Европы или вернулись домой, сообщило издание Yle.

С осени 2023 года восточную границу Финляндии пересекли 1300 просителей убежища. Из них около 800 человек до сих пор ожидают решения властей о своем миграционном статусе, 120 получили отказ, 50 - легализовалось.

Представитель миграционной службы Юхо Репо сообщил, что обычно на рассмотрение заявлений власти тратили не больше полугода, но из-за большого наплыва беженцев за короткий промежуток времени сроки увеличились.

Еще 400 соискателей убежища исчезли из центров приема. Большая часть пропавших, всего около 260 человек, объявились в других странах Европы, в основном в Германии.

Репо сообщил, что о судьбе остальных 140 человек ничего не известно. Он допустил, что некоторые из них вернулись на родину.

Из-за наплыва беженцев из третьих стран власти Финляндии закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

«Известия» сообщили, что с 24 июня по 31 декабря возобновилось судоходство по приграничному Сайменскому каналу.

Финляндия Россия Беженцы

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