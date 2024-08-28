Дурова освободили под залог, запретив покидать Францию
Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. Основателя Telegram обвинили в шести правонарушениях, сообщила прокуратура Парижа. Об этом написало РИА «Новости».
«Его взяли под судебный надзор с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро. Также он обязан являться в полицейский участок два раза в неделю в связи с запретом покидать территорию Франции», - отметили в документе.
Прокуратура обвинила бизнесмена в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.
В минувший понедельник, 27 августа, судья продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.