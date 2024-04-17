Дуров обвинил Цукерберга в попытке скопировать его идеи

С Цукербергом Дуров встретился более 10 лет назад. Дуров назвал эту встречу интересной. Основатель Telegram рассказал бизнесмену и его коллегам о своем приложении и платформе.

«В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», - отметил Дуров.

Дуров дал интервью впервые с 2016 года. Оно длилось более часа. Бизнесмен заявил, что согласился на беседу , так как обязан общаться с журналистами как лидер политически нейтральной платформы.