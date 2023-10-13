Дуров не стал блокировать ХАМАС в Telegram

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«Хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, поступая так, мы рискуем усугубить и без того тяжелую ситуацию», - написал он.

Дуров отметил, что необходимо тщательно рассматривать подобные сложные ситуации. Также нужно учесть различия между социальными платформами, ведь в Telegram пользователи получают только тот контент, на который они подписались.

Поэтому Telegram-канал с малой долей вероятности может стать инструментом пропаганды. Страницы являются уникальным источником информации, которую можно получить из первых рук, добавил Дуров.

Ранее миллиардер Илон Маск попросил еврокомиссара Тьерри Бретона привести пример дезинформации о событиях в Израиле, в которой его обвинили.