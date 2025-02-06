06 февраля 2025, 10:08

Дуров как минимум на год «застрял» во Франции из-за уголовного дела

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Дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова во Франции дойдет до суда не раньше, чем через год. Об этом сообщило издание Wired.

«Дело Дурова во Франции не дойдет до суда год или больше», - сообщил журналистам представитель прокуратуры.

Также рано говорить о заключении мирного соглашения Дурова с французскими властями. Теперь предприниматель «застрял» в этой стране, пока не закончится расследование.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа 2024 года. Его заподозрили в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Общий срок наказания, который грозит Дурову, если докажут его вину - 10 лет тюрьмы.

Вечером, 28 августа, предпринимателя отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. Дурову нельзя покидать Францию, пока он под следствием. Также бизнесмен обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

В начале декабря 2024 года Дуров впервые дал показания по существу в парижском суде. Он отметил, что доверяет французскому правосудию.

Уголовное дело Суд Преступления Telegram Франция Полиция Павел Дуров
06 февраля 2025, 07:43
Тысячи американских госслужащих приняли предложение Трампа уволиться
Unsplash
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По меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа и приняли решение об увольнении. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Принявшие предложение чиновники получат восьмимесячное выходное пособие. Госслужащих предупредили, что власти могут расторгнуть данное соглашение в одностороннем порядке. Согласно документу, работники также отказываются от всех юридических претензий.

По информации канала, предложение об увольнении получили примерно два миллиона госслужащих. Представитель Белого дома рассказал, что администрация ожидает уход порядка 5-10% сотрудников.

Ранее о предложении Трампа сообщила газета The Wall Street Journal. По ее информации, этот шаг может помочь уменьшить численность государственного аппарата. Также Трамп поручил усилить борьбу с наркокартелями, что входит в число сфер деятельности ЦРУ, сотрудникам которого предложили увольнение с компенсацией.

США Дональд Трамп
06 февраля 2025, 07:24
Крупный пожар вспыхнул в центре Нью-Йорка. На Манхэттене загорелся жилой дом
Unsplash
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В самом центре Нью-Йорка вспыхнул крупный пожар. На Манхэттене загорелся жилой дом, сообщил Telegram-канал Shot.

«Огонь перекинулся еще на несколько соседних зданий. Могут быть пострадавшие», - написали авторы поста.

Машины пожарных и других экстренных служб заполонили 139-ю Западную улицу в самом популярном элитном районе мегаполиса. Людей эвакуируют из полыхающих зданий, пожар пытаются потушить. Информации о пострадавших пока не поступало.

В январе в США разбушевались крупные лесные пожары , их назвали самыми разрушительными в истории Калифорнии. В феврале многие пожарные только начали восстанавливаться после борьбы со стихией, как власти США отправили спасателям предложение уволиться по собственному желанию. Это сообщение подорвало боевой дух огнеборцев.

США Пожары Нью-Йорк
06 февраля 2025, 07:22
Трампу предложили вынести импичмент
Global Look Press
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Американскому президенту Дональду Трампу планируют объявить импичмент. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин, сообщила газета The Hill.

Он подчеркнул, что над законопроектом по импичменту уже ведется работа.

«Я объявляю, что внесу законопроект об импичменте против него за гадкие предложения и подлые деяния», - подчеркнул конгрессмен.

По его мнению, американский лидер заслужил импичмент в связи с высказываниями по сектору Газа. Демократы назвали заявление Трампа попыткой подлить масла в огонь нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США предложил снести палестинский анклав и назвал его непригодным для жизни. Белый дом не будет направлять деньги для переселения людей из сектора Газа, так как это могут сделать другие государства региона, объяснил он. По его словам, США готовы взять анклав под свой контроль, чтобы обеспечить там стабильность.

США Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины
05 февраля 2025, 23:32
Трамп подпишет указ о запрете трансгендерам участвовать в женском спорте в США
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который запретит участвовать в женских спортивных соревнованиях людям, которые при рождении были зарегистрированы как мужчины. Об этом сообщил канал ESPN.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

По словам члена палаты представителей США Нэнси Мейс, приказ, который Трамп подпишет в среду во второй половине дня по местному времени, восстановит справедливость и «защитит женщин-атлетов, которые всю свою жизнь трудились, чтобы участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне».

Сразу после инаугурации Трамп заявил, что добьется, чтобы в США признавались только два пола: мужской и женский. Президента в этом вопросе поддержал и предприниматель Илон Маск, который занял пост главы департамента государственной эффективности. Для миллиардера это личная история.

США Запреты ЛГБТ Дональд Трамп Мужчины История

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