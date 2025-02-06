Дуров как минимум на год «застрял» во Франции из-за уголовного дела

«Дело Дурова во Франции не дойдет до суда год или больше», - сообщил журналистам представитель прокуратуры.

Также рано говорить о заключении мирного соглашения Дурова с французскими властями. Теперь предприниматель «застрял» в этой стране, пока не закончится расследование.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа 2024 года. Его заподозрили в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Общий срок наказания, который грозит Дурову, если докажут его вину - 10 лет тюрьмы.

Вечером, 28 августа, предпринимателя отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. Дурову нельзя покидать Францию, пока он под следствием. Также бизнесмен обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

В начале декабря 2024 года Дуров впервые дал показания по существу в парижском суде. Он отметил, что доверяет французскому правосудию.