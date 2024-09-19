19 сентября 2024, 14:56

Дунай вышел из берегов и затопил набережные в центре Будапешта

Global Look Press
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Река Дунай разлилась и затопила улицы в центре Будапешта. Очевидцы сняли наводнение на видео, сообщило агентство Associated Press.

Вышедшая из берегов река залила набережные, для защиты улиц рабочие соорудили преграды из мешков с песком. По информации издания, пик половодья ожидают 21 сентября. Уровень воды может достигнуть 8,5 метра вместо привычных 3,5 метра.

По данным РИА «Новости» , вода уже скрыла скамейки для туристов перед венгерским парламентом. Глубоко под воду также ушел мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная».

Ранее на Европу обрушился шторм «Борис», из-за которого реки вышли из берегов. Наводнения зафиксировали в Румынии , Польше, Чехии и Австрии. Чешский президент Петр Павел заявил, что на восстановление пострадавших городов уйдут месяцы или даже годы.

Австрийский канцлер из-за природного катаклизма отменил все мероприятия, запланированные на начало недели.

В Польше из опасных районов эвакуировали 1600 жителей. Издание Myśl Polska раскритиковало власти из-за отказа выделить деньги на строительство дамб и водохранилищ.

Венгрия Наводнения Европа
19 сентября 2024, 12:45
Во Франции заявили, что Дуров не проявляет интерес к контактам с российской стороной
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Власти Франции заявили, что задержанный основатель Telegram Павел Дуров не проявляет интерес к контактам с российской стороной, поэтому отказались предоставлять посольству РФ материалы по его делу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол Алексей Мешков.

По его словам, Париж подходит к вопросу расследования в отношении Дурова как к взаимоотношениям между Францией и ее гражданином. Мешков напомнил, что предприниматель несколько лет назад получил французское гражданство.

«Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», - пояснил дипломат.

Павла Дурова задержали в конце августа в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинение в причастности к 10 преступлениям. Позже основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем.

Франция Павла Дурова арестовали во Франции
19 сентября 2024, 12:07
В США сотрудники супермаркета обнаружили умершего в морозильной камере коллегу
Global Look Press
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В штате Северная Каролина сотрудники сети супермаркетов Food Lion утром обнаружили тело коллеги в морозильной камере. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Мужчину нашли работники утренней смены около семи часов в морозильной камере. Сотрудник магазина умер на рабочем месте.

Прибывшие полицейские предположили, что смерть произошла по естественным причинам, так как работнику Food Lion потребовалась неотложная медицинская помощь, но рядом не оказалось никого, кто мог бы ее оказать.

Представители Food Lion выразили соболезнования семье погибшего и отметили, что готовы оказывать содействие в расследовании, которое должно подтвердить версию полиции.

Ранее во Владивостоке водитель маршрутного такси умер за рулем. Маршрутка столкнулась с Toyota Vellfire и Subaru, ехавшими в попутном направлении. Водители иномарок не пострадали.

США Магазины
19 сентября 2024, 08:13
Харрис запланировала встречу с Зеленским на следующей неделе
Global Look Press
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии и действующий вице-президент Камала Харрис планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg.

Переговоры состоятся в Вашингтоне на следующей неделе. Журналисты не привели других подробностей предстоящих контактов, в том числе их конкретную дату.

Кандидат в американские лидеры республиканец Дональд Трамп ранее допустил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Президент Украины собирается отправиться в США в ближайшее время, чтобы лично попросить у американского лидера Джо Байдена снять запрет на удары западным оружием вглубь России.

Зеленский заявил о готовности плана Украины по мирному решению конфликта. Главная цель сейчас - реализация проекта, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский Переговоры Камала Харрис
19 сентября 2024, 08:00
Адрес поставщика взорвавшихся в Ливане пейджеров привел в казарму во Франции
Global Look Press
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По адресу генерального директора компании BAC Consulting Kft, которую связали со взрывами пейджеров в Ливане, обнаружили казарму для жандармов в Париже Об этом сообщил Bloomberg.

По данным агентства, официальный адрес фирмы приводит к небольшому почтовому офису в Будапеште, зажатому между полуразрушенной железнодорожной станцией и шоссе.

Работающая там женщина заверила, что единственным признаком компании были ежемесячные визиты представителя BAC - он забирал почту.

Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора компании, оказалось казармой французских жандармов. Представительство BAC заявило, что компания - «торговый посредник без производственной или операционной площадки в Венгрии».

Массовый взрыв пейджеров произошел в Ливане в минувший вторник, 17 сентября. Жертвами стали 11 человек, около четырех тысяч ливанцев пострадали.

С массовой детонацией устройств ранее связали тайваньскую компанию Gold Apollo.

Расследование по факту случившегося также начали и в этой стране.

Взрывы Ливан Взрывы пейджеров в Ливане

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