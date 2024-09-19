Дунай вышел из берегов и затопил набережные в центре Будапешта

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Вышедшая из берегов река залила набережные, для защиты улиц рабочие соорудили преграды из мешков с песком. По информации издания, пик половодья ожидают 21 сентября. Уровень воды может достигнуть 8,5 метра вместо привычных 3,5 метра.

По данным РИА «Новости» , вода уже скрыла скамейки для туристов перед венгерским парламентом. Глубоко под воду также ушел мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная».

Ранее на Европу обрушился шторм «Борис», из-за которого реки вышли из берегов. Наводнения зафиксировали в Румынии , Польше, Чехии и Австрии. Чешский президент Петр Павел заявил, что на восстановление пострадавших городов уйдут месяцы или даже годы.

Австрийский канцлер из-за природного катаклизма отменил все мероприятия, запланированные на начало недели.

В Польше из опасных районов эвакуировали 1600 жителей. Издание Myśl Polska раскритиковало власти из-за отказа выделить деньги на строительство дамб и водохранилищ.