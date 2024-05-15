«Думаю, у него проблемы». Байден оскорбил Трампа на мероприятии в Вашингтоне

Он ответил на критику оппонента по поводу миграционного кризиса. По словам Байдена, конгресс в начале 2024 года приблизился к принятию всеобъемлющего закона об иммиграции, пока не вмешался Трамп.

«Этот законопроект получил большинство, двухпартийный законопроект, получил поддержку большинства в палате представителей и сенате, но мне сказали, что другой парень, тот неудачник. <…> Я думаю, у него проблемы», - заявил демократ.

Трамп, по словам Байдена, попросил соратников по партии заблокировать этот законопроект в сенате, потому что это ознаменовало бы победу его соперника. Американский президент призвал республиканцев действовать вопреки пожеланиям своего выдвиженца на выборах.

Байден приказал помощникам в рамках предвыборной кампании выставить Трампа невменяемым. Однако американцы усомнились в ментальном здоровье самого демократа.