Духовный лидер Ирана предупредил о последствиях продолжения ударов по Газе

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«Если преступления сионистского режима продолжатся, мусульмане во всем мире и силы сопротивления потеряют терпение. Тогда никто не сможет их остановить», - заявил Хаменеи.

Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября. Его бойцы прорвались на израильскую территорию и захватили заложников.

Израиль начал готовиться к наземной операции в секторе Газа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что это чревато гуманитарной катастрофой и чудовищными последствиями для всего региона.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупреждал, что лидеры сопротивления не позволят Израилю делать в Газе все, что захочется. По словам министра, Исламская Республика может использовать превентивные меры.