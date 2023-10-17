Духовный лидер Ирана предупредил о последствиях продолжения ударов по Газе
Никому не удастся остановить противостоящие Израилю группировки, если армия страны продолжит наносить удары по сектору Газа. Об этом предупредил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи, его процитировало агентство IRNA.
«Если преступления сионистского режима продолжатся, мусульмане во всем мире и силы сопротивления потеряют терпение. Тогда никто не сможет их остановить», - заявил Хаменеи.
Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября. Его бойцы прорвались на израильскую территорию и захватили заложников.
Израиль начал готовиться к наземной операции в секторе Газа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что это чревато гуманитарной катастрофой и чудовищными последствиями для всего региона.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупреждал, что лидеры сопротивления не позволят Израилю делать в Газе все, что захочется. По словам министра, Исламская Республика может использовать превентивные меры.