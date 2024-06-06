06 июня 2024, 17:47

Дуда созвал Совбез из-за стрельбы по мигрантам у границы с Белоруссией

Global Look Press
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Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности из-за стрельбы польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом сообщило издание Onet.

Дуда уточнил, что темой заседания станет именно информация о стрельбе со стороны польских солдат по нелегалам. Он рассчитывал, что собрания посетят представители всех политических структур.

«Учитывая то, что происходит в последнее время на польской границе, я принял решение созвать Совет национальной безопасности», - сказал президент.

Стрельба на границе произошла еще два месяца назад - в марте. В тот день группа примерно из 50 человек перебралась через забор на польскую сторону. Когда беженцы пересекли границу, польские военнослужащие начали палить из оружия в воздух, но это не помогло. Тогда они начали целиться в землю - перед ногами мигрантов. Солдат задержала военная полиция.

«Если применение подобных принудительных мер было неоправданным, должны быть абсолютно решительные меры», - подчеркнул Дуда.

В Польше предложили установить минные поля на границе с Россией. Дуда в свою очередь призвал разместить на территории страны американское ядерное оружие.

Белоруссия Стрельба Мигранты Оружие Польша Мигранты на границе Польши и Белоруссии
06 июня 2024, 12:16
Реакцию властей Японии на слова Путина о мирном договоре оценили в Кремле
РИА «Новости»
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Реакция правительства Японии на заявление президента России Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору была негативной ожидаемо. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Реакция достаточно ожидаемая. Наша позиция здесь абсолютно понятна, глава государства ее изложил», - заявил Песков.

Днем ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с главами информационных агентств на ПМЭФ-2024 подчеркнул, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, однако для этого необходимы определенные условиях.

Путин подчеркнул, что препятствием для продолжения диалога является поддержка японской стороны призывов о стратегическом поражении РФ.

После этого генсек японского правительства Есимаса Хаяси назвал неприемлемыми и несправедливыми «попытки» России переложить ответственность на японскую сторону ответственность за отсутствие указанных Путиным условий.

Дмитрий Песков Япония Международные отношения Россия Владимир Путин
06 июня 2024, 08:07
Избранный президент Индонезии посетит Россию
РИА «Новости»
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Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может приехать в Россию с официальным визитом. Об этом РИА «Новости» рассказал посол государства в России Джосе Тавареш.

«Конечно, окончательный итог будет зависеть от решений Субианто, когда он вступит в должность президента. Однако я думаю, что он приедет», - поделился дипломат.

Субианто уже посещал Россию, но в качестве министра обороны. В последний раз военный был в стране на бизнес-переговорах в 2021 году, отметил Тавареш.

Прабово Субианто победил на президентских выборах в Индонезии, лидировав с большим отрывом , и набрал 96,2 миллиона голосов. Его инаугурация состоится 20 октября.

Субианто принадлежит к одной очень влиятельной семье - его отец основал первый государственный банк Bank Negara Indonesia. Сам политик создал собственную партию «Гериндра».

Ранее Индонезия выступила против конфискации российских активов. Представители страны беспокоятся за будущее своих собственных резервов, хранящихся на Западе.

Индонезия Россия
06 июня 2024, 07:48
Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами
РИА «Новости»
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Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси назвал категорически неприемлемыми и несправедливыми якобы попытки России переложить ответственность на японскую сторону ответственность за отсутствие условий по мирному договору стран. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, сообщает РИА «Новости».

Таким образом политик ответил на заявление президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркивал, что не отказывается от возобновления переговоров о мирном договоре с Японией, однако только при создании соответствующих условий.

Путин напоминал, что препятствием к диалогу являются призывы японских властей добиться стратегического поражения России, что также стало препятствием к диалогу.

«Чрезвычайно неприемлемы и несправедливы попытки переложить ответственность на Японию. Отношения стран находятся в непростой точке, однако мы придерживаемся стремления решить проблемы северных территорий и заключить мирный договор», - Хаяси.

Ранее МИД России исключил восстановление контактов с Японией в нынешних условиях.

Япония Международные отношения Россия
06 июня 2024, 04:51
Ростовщики выложили в Сеть фото голых должников
Freepik
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В Таиланде семейная пара ростовщиков вынуждали заемщиков фотографироваться обнаженными, а потом публиковали снимки должников в интернете. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Супружеская пара из провинции Прачинбури сама сдалась полиции после обвинений в кабальном кредитовании и выбивании долгов.

До этого один из должников, чье обнаженное фото они отправили пяти людям, в том числе и его матери, обратился к правоохранителям. По его словам, он занял у семейства ростовщиков 500 батов (1,2 тысячи рублей), обязуясь платить по 100 батов в неделю в виде процентов.

Кредиторы заставили его взять удостоверение личности в руки и сфотографироваться в обнаженном виде. Кроме того, он подписал контракт с разрешением публикации его снимка в сети в случае задержки платежа. Сначала он выплачивал долг, а потом опоздал со своевременной оплатой и его снимок попал в интернет.

Предприимчивые супруги заставляли в таком виде позировать даже женщин. Сейчас ведется расследование.

Ранее Госдума России прикрыла еще одну лазейку в законе для коллекторов, запретив наймодателям уступать им долги по ЖКХ.

Фото Долги Таиланд Кредиты Деньги Коллекторы

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