Дуда созвал Совбез из-за стрельбы по мигрантам у границы с Белоруссией

Дуда уточнил, что темой заседания станет именно информация о стрельбе со стороны польских солдат по нелегалам. Он рассчитывал, что собрания посетят представители всех политических структур.

«Учитывая то, что происходит в последнее время на польской границе, я принял решение созвать Совет национальной безопасности», - сказал президент.

Стрельба на границе произошла еще два месяца назад - в марте. В тот день группа примерно из 50 человек перебралась через забор на польскую сторону. Когда беженцы пересекли границу, польские военнослужащие начали палить из оружия в воздух, но это не помогло. Тогда они начали целиться в землю - перед ногами мигрантов. Солдат задержала военная полиция.

«Если применение подобных принудительных мер было неоправданным, должны быть абсолютно решительные меры», - подчеркнул Дуда.

В Польше предложили установить минные поля на границе с Россией. Дуда в свою очередь призвал разместить на территории страны американское ядерное оружие.