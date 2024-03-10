Дубайские ювелиры пожаловались на трудности с продажей золотых украшений

Несмотря на большой туристический поток, жители и гости города стали меньше интересоваться золотыми изделиями. Торговец Абдельнасер Альяфи рассказал, что покупатели ждут, когда цены на драгоценный металл упадут.

«Люди спрашивают, почему так дорого, поэтому покупают намного меньше», - подчеркнул он.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский предположил, что цена на золото может еще вырасти. Он предсказал, что в течение марта стоимость может подняться на 5-10%. Эксперт рекомендовал закупить золото тем, кто собирается вложить деньги в ближайшие три года и более.