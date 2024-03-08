Дубай ввел налог в 20% для иностранных банков

Действие закона будет распространятся на банки в свободных и зонах специального развития, если у них есть лицензия на деятельность. Исключение: кредитные организации, зарегистрированные через финансовый центр Дубая.

По новой норме будет взиматься налог в 20%. Из суммы могут вычесть процент корпоративного налога и налога на предпринимательскую деятельность, если организация их оплатила в срок.

В Дубае вырос спрос на недвижимость , основными покупателями стали россияне. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил, что многие ведущие инвесторы переехали в ОАЭ в 2022 году, направление стали активно рекламировать. Кроме того, в Дубае проще получить вид на жительство, если покупаешь недвижимость.