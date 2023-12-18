ДТП с участием кортежа Байдена сочли непреднамеренным

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«Примерно в 20:09 по местному времени в Дэлавере автомобиль врезался в машину секретной службы, которая патрулировала маршрут следования кортежа президента. У участников происшествия не было преднамеренного интереса в ДТП», - отметил он.

Копек подчеркнул, что после происшествия кортеж Байдена продолжил свой путь без изменений в маршруте.

Ранее стало известно, что ЧП произошло в центре Уилмингтона, серебристый седан въехал в машину службы безопасности Байдена , которая перекрыла дорогу.

На прошлой неделе президент США попал в очередную комичную ситуацию, когда запутался в словах во время чтения заранее подготовленного текста с телесуфлера.