«Друзья мало знают о нас». Казахстан отреагировал на слова Канделаки о русском языке в стране

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем», - сказал Смадияров.

Он призвал продолжить общую работу двух государств вместо того, чтобы выдумать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях. Дипломат добавил, что Канделаки пока не включали в перечень иностранцев, которым запретили въезд в Казахстан из-за негативных высказываний о стране.

При этом Смадияров добавил, что директор ТНТ вряд ли посетит Казахстан. Но если она решит приехать , ее, скорее всего, не пустят.

Ранее власти республики пообещали продолжить обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа в Казахстане, сообщил RT.