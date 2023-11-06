Дружелюбие россиян удивило бывшую европейскую чиновницу

Она подчеркнула, что сейчас живет в Санкт-Петербурге, где возглавила Центр Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issue в местном университете. Собеседница журналистов отметила, что чувствует себя в городе как дома и теперь очень хочет выучить русский язык, чтобы окончательно влиться в общество.

«Когда я отправляюсь в магазин за покупками мне приходится объясняться с продавцами с помощью жестов. К тому же я пока не могу работать с русским языком в научной сфере», - отметила Кнайсль.

Бывший министр подчеркнула, что плохое знание русского языка не сделало ее жизнь хуже. В качестве примера она рассказала, что если спросить у прохожего дорогу, но при этом предупредить, что владение языком еще недостаточно, то можно встретить широкую улыбку и большое желание помочь.

«В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам», - заявила Кансль.

По ее словам, в этом и есть главное отличие россиян от жителей стран Европы. Она добавила, что такая открытость и прямота ей больше по душе, потому что у нее точно такой же характер.

Первым местом жительства в России бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль стала деревня Петрушова Касимовского района Рязанской области. Бывшая европейская чиновница арендовала дом на один месяц и призналась, что просто наслаждается своей спокойной жизнью. После она призналась, что намерена найти постоянное жилье в России , чтобы перевести и разместить своих лошадей, пони и собак. В начале сентября Карин Кнайсль объявила о переезде в Санкт-Петербург , где она нашла себе работу в вузе.