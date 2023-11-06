06 ноября 2023, 23:17

Дружелюбие россиян удивило бывшую европейскую чиновницу

РИА «Новости»
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Готовность россиян прийти на помощь иностранцам совсем не похожа на поведение жителей стран Европы, которые улыбками скрывают свое негативное отношение к приезжим. Об этом в интервью RT заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Россию.

Она подчеркнула, что сейчас живет в Санкт-Петербурге, где возглавила Центр Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issue в местном университете. Собеседница журналистов отметила, что чувствует себя в городе как дома и теперь очень хочет выучить русский язык, чтобы окончательно влиться в общество.

«Когда я отправляюсь в магазин за покупками мне приходится объясняться с продавцами с помощью жестов. К тому же я пока не могу работать с русским языком в научной сфере», - отметила Кнайсль.

Бывший министр подчеркнула, что плохое знание русского языка не сделало ее жизнь хуже. В качестве примера она рассказала, что если спросить у прохожего дорогу, но при этом предупредить, что владение языком еще недостаточно, то можно встретить широкую улыбку и большое желание помочь.

«В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам», - заявила Кансль.

По ее словам, в этом и есть главное отличие россиян от жителей стран Европы. Она добавила, что такая открытость и прямота ей больше по душе, потому что у нее точно такой же характер.

Первым местом жительства в России бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль стала деревня Петрушова Касимовского района Рязанской области. Бывшая европейская чиновница арендовала дом на один месяц и призналась, что просто наслаждается своей спокойной жизнью. После она призналась, что намерена найти постоянное жилье в России , чтобы перевести и разместить своих лошадей, пони и собак. В начале сентября Карин Кнайсль объявила о переезде в Санкт-Петербург , где она нашла себе работу в вузе.

Австрия Санкт-Петербург Дипломатия Россия
06 ноября 2023, 22:45
Три КПП перекрыли на границе Польши с Украиной
Pxhere
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Польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщил ТАСС.

Так, акцию уже поддержали несколько десятков перевозчиков. Они преградили проезд к трем погранпереходам, чтобы не пропустить коммерческие автомобили.

Протестующие выступают за введение коммерческих ограничений для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отношения Украины и Польши резко осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго в отношении украинского зерна.

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» ранее предупреждала, что польские перевозчики в начале ноября планируют устроить забастовку на границе. Причина забастовок назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Евросоюза.

Экс-президент страны Лех Валенса также заявил, что проигравшая выборы партия может решиться на теракты в Польше. Он отметил, что проигравшая фракция пойдет на все, лишь бы не отдавать власть.

Украина Польша
06 ноября 2023, 21:39
Санкции «случайно» укрепили рубль, заявили в США
РИА «Новости»
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Введение потолка цен на российскую нефть не только не ударило по экономике РФ, но и привело к укреплению рубля. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

«Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем. Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали», - отметили в статье.

Опрошенные журналистами финансовые аналитики назвали потолок цен неэффективной мерой против российской экономики. По словам экспертов, Россия смогла нарастить экспорт энергоносителей и тем самым стабилизировать курс рубля.

Ранее неэффективность потолка цен на российскую нефть признал американский журнал The Foreign Policy. По мнению журналистов, Россия легко обошла ограничения, перенаправив сырье на другие рынки.

Потолок цен на нефть ввели страны G7 и присоединившаяся к ним Австралия в прошлом году. Руководители этих государств запретили страховать танкеры, перевозящие российское сырье по цене выше 60 долларов за баррель. В результате Россия перенаправила экспорт энергоносителей в дружественные страны. Там российскую нефть смешивают и перерабатывают, продавая по всему миру.

США Рубль Санкции Нефть Курс валют Цена на нефть
06 ноября 2023, 21:16
ООН заявила о рекордном числе погибших журналистов в секторе Газа за 30 лет
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Продолжающиеся атаки военных Израиля на сектор Газа поставили под угрозу жизни не только мирных жителей, но и освещающих события журналистов и сотрудников гуманитарных миссий. Никто из них не находится в безопасности. Число жертв этих групп стало рекордным. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что по его информации, с начала эскалации на местах погибло большее количество журналистов, чем в любом другом конфликте за последние 30 лет, а также огромное количество сотрудников гуманитарных миссий организации за всю ее историю. Точное количество жертв Гутерриш не назвал.

В своем выступлении генеральный секретарь ООН подчеркнул, что обе стороны нарушают международное право. По его словам, Израиль бомбит жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру, а ХАМАС использует население в качестве живого щита и продолжает наносить удары по Израилю. Гутерриш подчеркнул, что в результате страдают обычные люди.

Ранее Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило о гибели в секторе Газа 88 своих сотрудников. По данным ведомства, это стало рекордным числом жертв за все время работы организации в горячих точках.

Синдикат палестинских журналистов в середине октября заявлял, что под обстрелами Газы погибли 11 сотрудников СМИ. Но посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что ему известно только о пяти погибших журналистах , работавших в Газе. В каких изданиях они работают и откуда они прибыли на палестинскую территорию он сказать не смог.

Продолжающиеся атаки военных Израиля на сектор Газа поставили под угрозу жизни не только мирных жителей, но и освещающих события журналистов и сотрудников гуманитарных миссий. Никто из них не находится в безопасности. Число жертв этих групп стало рекордным. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Журналистика ООН Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 20:57
«Кризис всего человечества». Израилю напомнили о гуманитарном праве
РИА «Новости»
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Гуманитарный кризис в Газе перерос в кризис человечества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции для журналистов. Его слова привел ТАСС.

«Ночной кошмар Газы - это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», - выразил уверенность Гутерриш.

Генсек ООН напомнил, что ни одна из сторон конфликта не стоит выше международного права, хотя обе его нарушают. Израиль бомбит жилые кварталы, больницы, лагеря беженцев и храмы. В то же время ХАМАС использует мирных жителей в качестве живого щита и продолжает наносить ракетные удары по Израилю, подчеркнул Гутерриш.

«Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем», - заявил глава ООН.

В ходе вооруженного конфликта в секторе Газа погибли 88 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Это самое большое число жертв среди сотрудников организации за всю историю конфликтов, во время которых ООН оказывала помощь.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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