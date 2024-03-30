Дружбу Шредера с Путиным раскритиковали в Германии
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение он выразил на своей странице в соцсети X.
«Однажды я очень ценил Герхарда Шредера, у него хватило храбрости заняться реформами, даже если не все было верно. Сегодня, к сожалению, нам приходится его стыдиться», - написал Лаутербах.
Министр также заявил, что Шредер, как «друг» Путина, может покинуть Социал-демократическую партию Германии.
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер ранее заявил, что его дружба с президентом России может помочь разрешить конфликт на Украине.
В Кремле также напомнили, что конструктивное общение глав стран неоднократно помогало решать разные проблемы.