Читайте нас в:

«Однажды я очень ценил Герхарда Шредера, у него хватило храбрости заняться реформами, даже если не все было верно. Сегодня, к сожалению, нам приходится его стыдиться», - написал Лаутербах.

Министр также заявил, что Шредер, как «друг» Путина, может покинуть Социал-демократическую партию Германии.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер ранее заявил, что его дружба с президентом России может помочь разрешить конфликт на Украине.

В Кремле также напомнили, что конструктивное общение глав стран неоднократно помогало решать разные проблемы.