03 августа 2024, 21:16

«Дружба с Россией». Тысячи немцев вышли на митинг в Берлине

Unsplash
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В Берлине прошла акция под лозунгом «Мир, свобода, правда». Протестующие призвали наладить отношения с Россией, сообщили «Известия».

Демонстранты прошлись по улицам столицы Германии и собрались у Колонны Победы. У них в руках были транспаранты и плакаты с надписями: «Остановите войну с Россией!», «Дружба с Россией», «Я не воюю с Россией!» и «Мир без оружия!».

Также среди участников акции звучали призывы продолжить расследование подрыва «Северных потоков», который поставил Германию в энергетическую зависимость.

В протестном марше насчитали около семи тысяч человек, а для участия в последующей демонстрации зарегистрировались 17 тысяч.

Ранее в Барселоне прошла акция, участники которой призвали открыть границы для российских туристов.

Германия Россия Митинги Северный поток
03 августа 2024, 22:16
«Вытащили с того света». Захарова призвала США ввести санкции против своих тюрем
Freepik
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США ввести санкции против одной из своих тюрем, в которой отбывал заключение россиянин Роман Селезнев. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат заявила, что неоднократно говорила о ситуации с пенитенциарной системой в США, в которой не соблюдаются права человека. В своем канале она опубликовала видео с Селезневым, которого «буквально вытащили с того света - из американской тюрьмы».

Он отбывал срок в городе Батнер, в штате Северная Каролина. По его словам, там был просто ад. Заключенные носили с собой ножи, каждый день друг друга убивали. Его самого там чуть не убили. Кроме того, камеры и питание были ужасными, ему не давали спасть, постоянно включали свет, который горел ярко как прожектор.

Захарова добавила, что никто не мечтает оказаться за решеткой независимо от страны, но ведь Вашингтон уже несколько десятилетий поучает мир, заявляя о правах человека, вводит санкции.

«Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?» - задается вопросом Захарова.

Ранее Захарова назвала угрозу главы ГУР Украины Кирилла Буданова об атаке на Крымский мост терроризмом в чистом виде.

США Мария Захарова Тюрьмы Санкции МИД РФ
03 августа 2024, 21:50
Британцев разозлила шутка Скабеевой про Аляску
Freepik
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Внимание западной прессы привлекло недавнее высказывание российской телеведущей Ольги Скабеевой об Аляске. Об этом британская журналистка Лорен О’Тул написала в статье для издания Daily Express.

Внимание западной прессы привлекло недавнее высказывание российской телеведущей Ольги Скабеевой об Аляске. Об этом британская журналистка Лорен О’Тул написала в статье для издания Daily Express.

Скабеева назвала Аляску «нашей» в контексте обсуждения совместного воздушного патрулирования России и Китая рядом с американским штатом. На Западе это заявление вызвало неоднозначную реакцию.

О’Тул напомнила, что Российская империя продала США Аляску в 1867 году за 7,2 миллиона долларов. Она отметила, что в России стали чаще звучать призывы к возвращению этой территории.

Читатели Daily Express также прокомментировали высказывание Скабеевой. Некоторые из них выразили опасения о возможных территориальных претензиях России после вероятной победы Дональда Трампа на выборах в США.

Россия и Китай провели 25 июля совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями. После этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные учения у берегов Аляски вызвали беспокойство в США.

США Дональд Трамп Россия Ольга Скабеева Выборы
03 августа 2024, 19:35
Харрис призвала Трампа не менять условия проведения дебатов
Global Look Press
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Публичный спор вокруг дебатов устроили кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп и пока не получившая выдвижения вице-президент Камала Харрис. Своими мнениями политики обменялись в социальных сетях.

Новый раунд дебатов между представителем Демократической и Республиканской партии США планировали провести 10 сентября на телеканале ABC. Но действующий президент Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и снял свою кандидатуру.

Трамп объявил, что прошлые договоренности уже не актуальны и потребовал переноса встречи на 4 сентября и проведения дебатов на Fox News , так как ABC известен своими симпатиями к демократам.

«Мы договорились с Fox News о дебатах с Камалой Харрис в среду, 4 сентября. Ранее были запланированы дебаты Джо Байдена на канале ABC, но они были отменены». - написал политик на своей странице в социальной сети Truth Social.

Такое поведение сильно удивило Камалу Харрис, которая ответила оппоненту через социальную сеть X (бывший Twitter).

«Нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября. Я буду там в любом случае, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в прайм-тайм», - написала она.

В минувшую пятницу, 2 августа предвыборный комитет Демократической партии объявил, что вице-президент Камала Харрис получила поддержку необходимого числа делегатов для выдвижения на президентские выборы. Окончательное решение примут на съезде, который пройдет в понедельник.

США Дональд Трамп Камала Харрис Демократическая партия США Республиканская партия США
03 августа 2024, 19:29
Чат-боты научились создавать биологическое оружие
Unsplash
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Чат-боты с искусственным интеллектом способны помочь пользователям создавать биологическое оружие. Такое предупреждение сделал биохимик и бывший инспектор ООН по вооружениям Рокко Касагранде, сообщило агентство Bloomberg.

Касагранде протестировал работу чат-бота Claude. Для этого ученый сформировал команду экспертов в области микробиологии и вирусологии, которые задавали нейросети вопросы о наиболее опасных патогенах и том, как их синтезировать и приобрести. В итоге биохимику удалось собрать дюжину пробирок с ингредиентами, которые могли бы вызвать еще одну пандемию.

«Смертельный рецепт ему дал чат-бот на основе искусственного интеллекта», - подчеркнули авторы материала.

Искусственный интеллект способен помочь создать оружие массового поражения, которое можно изготовить даже в подвале или школьной лаборатории. Сочетание инноваций - синтетической биологии и искусственного интеллекта - окажется настоящим ужасом, указали журналисты.

Американский сенат заинтересовался опасностью ИИ в области биотехнологий и биотерроризма еще летом 2023 года. Исследователь биобезопасности Джонас Сэндбринк предупредил, что с появлением новых технологий придется перестраивать законодательство.

Ранее Белый дом представил новый проект в области искусственного интеллекта, назвав его радикальной мерой для защиты от потенциальных рисков, связанных с нейросетью. Но на деле пока он крайне слаб.

Искусственный интеллект Оружие ООН

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