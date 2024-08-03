«Дружба с Россией». Тысячи немцев вышли на митинг в Берлине

Демонстранты прошлись по улицам столицы Германии и собрались у Колонны Победы. У них в руках были транспаранты и плакаты с надписями: «Остановите войну с Россией!», «Дружба с Россией», «Я не воюю с Россией!» и «Мир без оружия!».

Также среди участников акции звучали призывы продолжить расследование подрыва «Северных потоков», который поставил Германию в энергетическую зависимость.

В протестном марше насчитали около семи тысяч человек, а для участия в последующей демонстрации зарегистрировались 17 тысяч.

Ранее в Барселоне прошла акция, участники которой призвали открыть границы для российских туристов.