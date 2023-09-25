«Другого выбора нет». В финском МИД признали, что санкции вредят простым россиянам
Западные санкции нацелены в том числе на простых россиян, признала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете The Washington Post. По ее словам, другого выбора у западной стороны просто не было.
«Да, от санкций страдают обычные граждане. Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ понимают, что за [украинский конфликт] нужно платить. И нам важно это показать», - подчеркнула Валтонен.
Ранее МИД РФ предупредил о прекращении работы консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября. Кроме того, в ответ на недружественные действия страны из России решили выслать девять финских дипломатов.
В ведомстве указали, что власти Финляндии занимаются конфронтационной политикой, которая ставит своей целью разрыв наработанных десятилетиями отношений между странами, межрегиональных и торгово-экономических связей.
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