Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее заявил, что у Украины есть огромные проблемы сразу в нескольких сферах: экономической, демографической, военной. Чтобы избежать полного краха страны, по мнению экономиста, Соединенным Штатам необходимо срочно изменить свою позицию и начать переговоры. В частности, признать Крым и новые регионы России, не расширять Североатлантический альянс на восток.

«Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует. Это точка зрения вот этого экономиста, не более того», - прокомментировал заявление Сакса Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что подобные рассуждения достаточно редкие, особенно в западном мейнстриме. Однако дискуссия «постепенно разгорается».

Ранее польский писатель Щепан Твардох рассказал, что бойцы ВСУ ненавидят украинского президента Владимира Зеленского. Солдаты жалуются на ощутимую нехватку вооружения и снарядов и не представляют, как в этих условиях добиться возвращения к границам 2014 года. Начатое летом украинское контрнаступление оказалось провальным.

К тому же ВСУ несут огромные потери. Только на Запорожском направлении украинская армия за неделю лишилась до 750 военнослужащих , 14 боевых бронемашин и 13 танков.