18 мая 2024, 17:42

Дрон с российским флагом заметили над рейхстагом в День Победы

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Берлинская полиция конфисковала беспилотник, который 9 мая пролетел над зданием рейхстага. Дрон был украшен георгиевскими ленточниками и флагом России. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

БПЛА принадлежал 41-летнему украинцу. Полиция опубликовала кадры, на которых видно, как мужчина запускает дрон с триколором в самом центре столицы. Беспилотник конфисковали, так как владелец нарушил закон о воздушном пространстве, «Девятого мая мужчина пустил российский флаг над зданием рейхстага. Полиция Берлина подтвердила это в пятницу», - указало издание.

Ранее полиция Берлина задержала 10 человек, которые нарушили правила, принеся на акцию к 9 Мая георгиевские ленты. В Германии действует запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы.

Похожая ситуация произошла в Латвии - там задержали шесть жителей, которые пели песни о Великой Отечественной войне и возлагали цветы к местам снесенных мемориалов советских воинов.

День Победы 9 мая Германия Беспилотники Россия Полиция
18 мая 2024, 18:01
Путин поставил Великобритании ультиматум в ответ на угрозы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о «праве» ВСУ наносить удары оружием по российским регионам. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум, сообщили китайские журналисты.

Путин заставил власти страны снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. По мнению авторов публикации, российский президент показал, чем обернутся провокации Великобритании.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что развитие российско-китайских отношений вызвало беспокойство на Западе. Кроме того, совместные заявления российского лидера Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина стали пощечиной для США.

Сейчас Россия - крупный игрок на мировой арене, заявил экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер. А Путин является самым уважаемым президентом в мире.

США Великобритания Россия Оружие Запад Владимир Путин
18 мая 2024, 17:51
Путин пожелал президенту Казахстана здоровья и благополучия
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения. Текст сообщения опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер пожелал Токаеву здоровья, благополучия и успехов, а также высказался о большом вкладе казахстанского президента в развитие партнерства двух стран.

«Своей деятельностью во главе государства вы снискали заслуженное уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», - подчеркнул Путин.

Он также провел с Токаевым телефонные переговоры, во время которых рассказал ему о том, как прошла поездка в Китай. Лидеры двух стран во время беседы договорились продолжать укреплять российско-казахстанские отношения.

Казахстан Кремль Международные отношения Переговоры Владимир Путин Китай
18 мая 2024, 17:23
Президент Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах в Грузии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время брифинга заявила, что наложила вето на закон об иноагентах. Она назвала законопроект пророссийским, сообщило РИА «Новости».

«Я наложила вето на „русский“ закон», - подчеркнула Зурабишвили.

К подобному развитию событий были готовы в правящей партии «Грузинская мечта». Ее лидер Ираклий Гарибашвили заявил, что политики готовы к дискуссии по этому вопросу.

«В рамках вето возможно найти выход, который разрядит эту обстановку», - процитировал Гарибашвили РБК.

Днем 14 мая парламент Грузии окончательно одобрил законопроект. В США пригрозили ввести персональные санкции в отношении ряда грузинских политиков из-за этого решения.

Грузия Скандалы Законы Иноагенты
18 мая 2024, 16:33
Обвиняемого в покушении на Фицо заключили под стражу
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Суд избрал меру пересечения для 71-летнего Юрая Цинтулы, обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщило издание TA3.

Цинтулу заключили под стражу. Во время заседания мужчина признал свою вину. Уточняется, что он на законных основаниях хранил оружие более 30 лет.

Заседание суда состоялось в городе Пезинок на западе Словакии. Цинтулу доставили туда при повышенных мерах безопасности.

Фицо получил ранения во время стрельбы в городе Гандлова. Нападавшего удалось оперативно задержать. Глава правительства перенес несколько операций. Сейчас он находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. Это не позволяет перевести его в столичную больницу.

Суд Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Новости по теме