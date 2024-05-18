Дрон с российским флагом заметили над рейхстагом в День Победы

БПЛА принадлежал 41-летнему украинцу. Полиция опубликовала кадры, на которых видно, как мужчина запускает дрон с триколором в самом центре столицы. Беспилотник конфисковали, так как владелец нарушил закон о воздушном пространстве, «Девятого мая мужчина пустил российский флаг над зданием рейхстага. Полиция Берлина подтвердила это в пятницу», - указало издание.

Ранее полиция Берлина задержала 10 человек, которые нарушили правила, принеся на акцию к 9 Мая георгиевские ленты. В Германии действует запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы.

Похожая ситуация произошла в Латвии - там задержали шесть жителей, которые пели песни о Великой Отечественной войне и возлагали цветы к местам снесенных мемориалов советских воинов.