Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье

Поголовную проверку документов устроила полиция Латвии у россиян, которые пришли в посольство для участия в голосовании на выборах президента. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

В ведомстве подчеркнули, что все прилегающие к зданию улицы оцепили сотрудники силовых ведомств. Кроме того, у нескольких россиян забрали латвийские карты с видом на жительство с истекшим сроком годности и потребовали явиться в миграционную службу, чтобы получить предписание для выезда.

«Такая изощренная форма издевательства над нашими гражданами, пришедшими реализовать свое конституционное право в посольство, не может не вызывать отвращения. Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает», - оценили ситуацию дипломаты.

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере в конце февраля заявила, что голосующие в посольстве на выборах президента россияне рискуют подпасть п од уголовное дело.

Она пояснила, что голосование также пройдет на новых территориях, которые Латвия не признала. Министр добавила, что своим участием голосующие россияне фактически поддержат специальную военную операцию, за что в республике предусмотрена уголовная ответственность.

На этой неделе после начала голосования министр дезавуировала свое заявление, заявив, что участие в выборах не означает поддержку политики государства. Либиня-Эгнере добавила, что пришедшим на выборы в посольство россиянам ничего не грозит.