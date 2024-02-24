«Дотянет ли». Трамп усомнился в физической выносливости Байдена

«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», - сказал политик.

По данным последнего опроса Квиннипэкского университета в США, примерно 70% жителей Америки считают Байдена слишком старым для вступления на должность главы Штатов во второй раз. Также 62% отрицательно оценили его физическое состояние, а 64% усомнились в умственных способностях американского лидера.

Трамп неоднократно делал острые заявления в адрес своего оппонента. Ранее он заявил, что Байден уже перестал понимать , что еще живой.