18 января 2024, 17:44

«Досвидос, мы разберемся сами»: Лукашенко окончательно попрощался с McDonalds

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Покинувшие белорусский рынок компании из недружественных стран не получат права на продажу или передачу своего имущества. Брошенные предприятия страна использует в программе импортозамещения в оставшихся пустыми нишах. С таким заявлением на совещании с правительством выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видео с заседания опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

В ходе своего выступления президент Белоруссии заявил, что введенные запреты на продажу имущества ушедших иностранных компаний - это защита экономики страны от беспредела.

«Никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос - мы разберемся сами. И, как показывает тот же McDonalds, мы прекрасно в этом разобрались», - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что сеть ресторанов быстрого питания ушла после введения санкций США. Президент Белоруссии подчеркнул, что силой компанию никто не удерживал, но тут же к нему пришли «ходоки» со словами, что повторить успех McDonalds не получится.

«Булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри - и это мы не можем. Ничего не можем», - процитировал визитеров Лукашенко.

Он добавил, что в итоге сам погрузился в процесс и сегодня все ранее принадлежащие сети рестораны работают и поток клиентов только увеличивается.

«Сейчас едим свою картошку. Я уверен, что она лучше. Мясо еще впихивают туда. Встает вопрос, так что вы мозги пудрили, что это невозможно, что надо там кому-то продать?» - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что появился местный предприниматель, который готов выкупить у государства сеть ресторанов в собственность и продолжить ее развивать.

Белоруссия Александр Лукашенко Санкции Бизнес Рестораны
18 января 2024, 18:21
Россия призвала Иран и Пакистан вспомнить о принципах добрососедства
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обострение конфликта на границе Ирана и Пакистана необходимо решить дипломатическими путями и не допустить дальнейшей эскалации. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Полный текст ее заявления опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Пакистан и Иран обменялись ударами по приграничным территориям под предлогом борьбы с террористами. В минувший вторник Корпус стражей исламской революции запустил баллистические ракеты и беспилотники по пакистанской провинции Белуджистан. В официальном заявлении иранской армии целью назвали базу террористической группировки «Джейш аль-Адль».

Армия Пакистана в четверг, 18 января, провела собственную операцию в приграничной иранской провинции. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что целью стали убежища боевиков - сармачаров.

В ведомстве подчеркнули, что уважают суверенитет и территориальную целостность Ирана, но о ради собственной безопасности пошли на такой шаг.

Сармачарами Пакистан называет народность белуджа. Провинцию, в которой они жили, разделили еще в 1947 году между Ираном, Афганистаном и Пакистаном. С тех пор представители нации проводят сепаратистскую политику и регулярно устраивают теракты с целью объединения и создания единого Белуджистана.

Представитель МИД России призвала стороны к максимальной сдержанности.

«Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз», - подчеркнула она.

Захарова выразила сожаление, что конфликт возник между дружественными странами Шанхайской организациями сотрудничества, с которыми Россия выстроила партнерские отношения.

«Обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе», - обратила внимание представитель МИД.

Мария Захарова Россия Пакистан МИД РФ Иран
18 января 2024, 16:27
Лавров заявил, что на Украине почувствовали вседозволенность
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Западные страны стали многое позволять Украине — даже пытать американцев. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе итоговой пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

«Киеву даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды», - сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что США обычно «суетятся», когда их граждане попадают в тюрьму в других странах, но в случае с Гонсало Лирой «даже мизинцем» не пошевелили. Такая вседозволенность на Украине ведет к катастрофе, подытожил глава МИД.

Блогер Гонсало Лира, имевший американское гражданство, скончался в украинской тюрьме. Он провел в заключении более восьми месяцев и неоднократно жаловался на пытки. Смерть Лиры подтвердили в Госдепартаменте . Отец блогера обвинил в его гибели президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

США Россия Киев
18 января 2024, 13:44
Трамп пообещал запретить цифровой доллар
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает введение в оборот цифрового доллара. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты», - сказал Трамп в ходе выступления в Нью-Гэмпшире.

По его словам, такая валюта даст федеральному правительству полный контроль над средствами американцев. Политик предупредил, что власти могут забрать деньги, и простые граждане даже не заметят их пропажи.

Федеральная резервная система (ФРС) изучает возможность введения в оборот цифрового доллара. В ведомстве указывали, что он расширит платежные возможности, но не заменит наличные средства.

Противники цифровой валюты боятся, что правительство сможет отслеживать покупки американцев и блокировать их. Сторонники же новой валюты считают, что она ускорит транзакции.

В России в августе 2023 года стартовал пилотный проект использования цифрового рубля. Эмитентом таких денег является Центробанк России.

США Дональд Трамп Деньги
18 января 2024, 12:50
Удары Пакистана по Ирану унесли жизни 9 человек
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Под ударами армии Пакистана по приграничным районам на юго-востоке Ирана погибли девять человек. Двух жертв обнаружили вблизи города Сараван, сообщил агентству Tasnim замгубернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати.

«Двое мужчин также стали жертвами ракетного обстрела сегодня утром в одном из приграничных сел Саравана, общее число погибших достигло девяти человек», - сказал он.

Мархамати незадолго до этого заявлял, что погибли семь граждан неиранского происхождения. Среди них три женщины и четверо детей. Расследованием, по его словам, займутся иранские специслужбы.

Пакистан нанес серию высокоточных ударов по разным районам города Сараван в провинции Систан и Белуджистан. Военные заявили, что атаковали укрытия террористов на неконтролируемой иранским правительством территории. МИД Ирана осудил атаку и вызвал пакистанского дипломата.

За два дня до атаки, 16 января, иранская армия ударила по двум базам группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. На террористов сбросили ракеты и беспилотники.

Ракеты Пакистан Иран

Новости по теме