«Досвидос, мы разберемся сами»: Лукашенко окончательно попрощался с McDonalds

В ходе своего выступления президент Белоруссии заявил, что введенные запреты на продажу имущества ушедших иностранных компаний - это защита экономики страны от беспредела.

«Никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос - мы разберемся сами. И, как показывает тот же McDonalds, мы прекрасно в этом разобрались», - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что сеть ресторанов быстрого питания ушла после введения санкций США. Президент Белоруссии подчеркнул, что силой компанию никто не удерживал, но тут же к нему пришли «ходоки» со словами, что повторить успех McDonalds не получится.

«Булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри - и это мы не можем. Ничего не можем», - процитировал визитеров Лукашенко.

Он добавил, что в итоге сам погрузился в процесс и сегодня все ранее принадлежащие сети рестораны работают и поток клиентов только увеличивается.

«Сейчас едим свою картошку. Я уверен, что она лучше. Мясо еще впихивают туда. Встает вопрос, так что вы мозги пудрили, что это невозможно, что надо там кому-то продать?» - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что появился местный предприниматель, который готов выкупить у государства сеть ресторанов в собственность и продолжить ее развивать.