Доступ к Instagram заблокировали в Турции
В Турции утром 2 августа заблокировали доступ к социальной сети Instagram*. Решение об этом принял Совет по технологиям и коммуникациям, сообщил ТАСС.
При этом причины блокировки на сайте ведомства не привели. Также не назвали и продолжительность введенных ограничений.
По мнению журналистов местной газеты Birgün , эти меры могут быть связаны в связи с блокировкой Instagram* соболезнований в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такие действия со стороны соцсети ранее осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Исмаил Хания погиб в Тегеране в результате удара ЦАХАЛ по его резиденции.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.