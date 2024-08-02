Доступ к Instagram заблокировали в Турции

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При этом причины блокировки на сайте ведомства не привели. Также не назвали и продолжительность введенных ограничений.

По мнению журналистов местной газеты Birgün , эти меры могут быть связаны в связи с блокировкой Instagram* соболезнований в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такие действия со стороны соцсети ранее осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Исмаил Хания погиб в Тегеране в результате удара ЦАХАЛ по его резиденции.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.