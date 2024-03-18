18 марта 2024, 19:02

«Достойная смерть». Макрон раскрыл нюансы закона об эвтаназии

РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал главные идеи законопроекта, который предусматривает возможность добровольного ухода из жизни с медицинской помощью. Люди имеют право на «достойную смерть», если страдают неизлечимой болезнью, приносящей им нестерпимые мучения, заявил политик в интервью Liberation.

По его словам, эвтаназию может разрешить только для совершеннолетних граждан, находящихся в здравом уме и твердой памяти.

После обращения к врачам пациент может ожидать решения экспертов не менее двух дней, а после «одобрения» на добровольный уход из жизни он получит смертельную инъекцию. При этом предусмотрено, что больной в любой момент может отказаться от своего решения в течение трех месяцев после его принятия.

«Новая система предлагает возможный путь в конкретной ситуации с точными критериями, в которых медицинское решение играет свою роль. <…> С момента подачи запроса необходимо минимум два дня ожидания для проверки обоснованности решения. Затем ответ должен быть получен в течение максимум 15 дней», - подчеркнул президент Франции.

Вместе с тем Макрон отметил, что медики, социологи и религиозные деятели отнеслись к законопроекту с большой осторожностью. Его планируют передать на рассмотрение в Национальную ассамблею в мае 2024 года.

Во Франции еще в 2022 году запустили дебаты по вопросу добровольного ухода из жизни.

Законы Болезни Врачи Эммануэль Макрон Франция
18 марта 2024, 19:33
США выступили за немедленный диалог по контролю над вооружениями
РИА «Новости»
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США готовы немедленно возобновить диалог по контролю над вооружениями с Россией и Китаем без предварительных условий. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации.

«США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Все, что вам следует сделать - сказать да и сесть за стол переговоров в духе доброй воли», - сказала дипломат, обращаясь к российской и китайской сторонам.

Первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз отмечал, что достижение в ближайшем будущем договоренностей по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем в американской администрации считают маловероятным.

США Россия Переговоры ООН Китай
18 марта 2024, 18:21
Фрагмент 1800-летней статуи откопали в Британии при строительстве парковки
Pxhere
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Мраморную голову женщины нашли во время строительства автостоянки в Великобритании. Как сообщило издание Yahoo, части загадочной скульптуры, предположительно, 1800 лет.

Мраморную голову женщины нашли во время строительства автостоянки в Великобритании. Как сообщило издание Yahoo , части загадочной скульптуры, предположительно, 1800 лет.

«На строительной площадке была обнаружена римская статуя, возраст которой, как полагают, составляет 1800 лет», - написали авторы материала.

Изваяние нашел водитель экскаватора Грег Кроули, который работал в Стамфорде. Он «заметил лицо» на предмете, похожем на камень. Мраморная голова оказалась частью древней статуи.

«Две недели спустя был найден мраморный бюст», - добавили журналисты.

Пока неизвестно, сколько времени изваяние провело под землей. О загадочной находке сообщили в Британский музей.

Ранее в Египте во время раскопок специалисты нашли верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II. Она была продолжением статуи, обнаруженной археологами в 1930 году.

Великобритания Египет Музеи Строительство Женщины Водители
18 марта 2024, 18:11
Россию и США призвали вернуться к переговорам по ДСНВ-3
РИА «Новости»
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он выступил на заседании Совета безопасности организации, сообщило РИА «Новости».

Стороны должны договориться о соглашении, которое придет на смену документу, отметил генсек ООН.

«Нам необходимо сокращение количества ядерного оружия. Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов - Соединенные Штаты и Российская Федерация», - подчеркнул Гутерриш.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение России о приостановке участия в ДНСВ-3. По его словам, взаимодействие РФ и Соединенных Штатов является «жизненно важным».

США использовали договор для одностороннего ядерного разоружения России, считает политолог Алексей Ярошенко. Соглашение было нужно для обмана российской стороны, подчеркнул эксперт в беседе с «360».

США Россия Переговоры Оружие ООН
18 марта 2024, 17:50
Санду отказалась назначать Гуцул членом правительства
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не подпишет указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства. Как сообщили «Известия», политик не хочет спешить.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не подпишет указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства. Как сообщили «Известия» , политик не хочет спешить.

«Не буду спешить с подписанием указа о назначении Гуцул членом правительства», - сказала Санду.

Президент добавила, что Гуцул «работает на преступную группировку „Шор“, а не на жителей автономии». Коме того, по словам Санду, глава Гагаузии делает заявления против собственного государства.

Сама Гуцул ранее предупреждала о возможных провокациях против нее после ее визита в Россию, писал RT. С президентом Владимиром Путиным глава Гагаузской автономии обсуждала региональные проблемы.

В частности, Гуцул обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать голубе топливо от «Газпрома» по льготному тарифу. Она рассчитывает на расширение сотрудничества со страной.

Топливо Молдавия Россия Владимир Путин Газпром

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