Достижение соглашения по вооружениям с Россией назвали маловероятным в США

«Несмотря на то, что какие-либо крупные соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, вероятно, недостижимы в ближайшее время», - сказал он.

При этом эксперт считает, что у контроля над вооружениями есть будущее, и оно будет охватывать новые действующие лица и перспективные технологии.

Ранее председатель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призывал ядерные страны законодательно закрепить невозможность нанесения удара ЯО первыми. МИД России уважительно отнеслось к предложению Китая.