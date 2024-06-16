«Достигли целей». Хуситы нанесли удары по эсминцу США и двум танкерам

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По его словам, американский военный корабль и танкер Captain Paris атаковали в акватории Красного моря. По первому нанесли удары баллистическими, а по второму - противокорабельными ракетами. Судно для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергли ударам беспилотников в Аравийском море.

«Все три операции успешно достигли своих целей», - добавил он.

Ранее хуситы обстреляли ракетами украинский корабль Verbena в Аденском заливе, после удара на судне возник пожар. Одного члена экипажа эвакуировали на вертолете из-за полученного ранения.