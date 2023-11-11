Достаточных оснований для импичмента Байдена не увидели в США
Достаточной доказательной базы для запуска импичмента президента США Джо Байдена на сегодняшний день нет. С таким заявлением выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон, сообщила газета The Washington Post.
По данным WP, на этой неделе спикер-республиканец провел встречу с однопартийцами центристских взглядов.
«Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента», - указал политик.
Авторы материалы выразили уверенность, что Джонсон не считает «политическим императивом» добиваться отстранения президента страны от власти на фоне его низких предвыборных рейтингов.
Расследование на предмет возможного импичмента Байдена инициировал 11 сентября предыдущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Его отстранили от должности в начале октября.
По мнению Маккарти, лидер США получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера. Сам Байден связал расследование для подготовки его импичмента с намерением республиканцев заблокировать работу правительства.