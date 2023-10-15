«Достал всех». Отношение стран Запада к Зеленскому оценили в России
Президент Украины Владимир Зеленский уже успел «достать всех». Об этом в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Незадолго до мероприятия с участием президента России Владимира Путина Лавров процитировал помощнику российского лидера Юрию Ушакову и представителю Кремля Дмитрию Пескову высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ. Речь шла о призыве не допустить выступления президента Украины в парламенте Румынии.
«Он достал, конечно, всех», - отметил Лавров.
Ранее портал G4Media сообщил, что в парламенте Румынии отменили выступление Зеленского. Украинский лидер планировал выступить перед румынскими парламентариями во время своего визита в Бухарест.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины боится потерять финансовую помощь от Запада из-за обострения конфликта между Палестиной и Израилем.