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Незадолго до мероприятия с участием президента России Владимира Путина Лавров процитировал помощнику российского лидера Юрию Ушакову и представителю Кремля Дмитрию Пескову высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ. Речь шла о призыве не допустить выступления президента Украины в парламенте Румынии.

«Он достал, конечно, всех», - отметил Лавров.

Ранее портал G4Media сообщил, что в парламенте Румынии отменили выступление Зеленского. Украинский лидер планировал выступить перед румынскими парламентариями во время своего визита в Бухарест.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины боится потерять финансовую помощь от Запада из-за обострения конфликта между Палестиной и Израилем.