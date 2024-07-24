Дорогую козу назвали одним из поводов для протестов в Бангладеш

В июне богатейшая семья Дакки выставила на продажу свое имущество. В аукционном списке оказалась самая большая в стране коза. Животное перепродали 24-летнему жителю деревни в Бангладеш Мушфигуру Рахману Ифату.

Молодой человек приобрел козу за 1,5 миллиона таки (1,1 миллиона рублей). На радостях он рассказал о покупке в соцсетях и проговорился о том, что его финансово поддержал отец. Земляков озадачило наличие крупной суммы у Ифата. Выяснилось, что его папа - сотрудник налоговой службы Мотиур Рахман.

«Одновременно стало понятно, откуда у парня такие деньги: оказалось, что Рахман-старший втихую зарабатывает на продаже недвижимости и владеет курортами», - рассказали авторы поста.

Скандал из-за козы стремительно завирусился, СМИ стали выпускать расследования о коррупционных схемах в правительстве. Одновременно с этим студенты вузов в Бангладеш начали митинговать против закона о системе квот на госдолжности.

Полиция в Дакке 20 июля открыла огонь по протестующим. В результате стрельбы пострадал один человек.