«Дорогой Джо» и «Урсула». Байден уделил «особое внимание» фон дер Ляйен на саммите в Вашингтоне

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«На саммите председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции», - отметила журналист.

Больцен сообщила, что Байден и фон дер Ляйен называют друг друга «дорогой Джо» и «Урсула». «Особое» отношение президента США к главе ЕК насторожило наблюдателей. Обозреватель отметила, что Мишель и фон дер Ляйен прибыли в Белый дом в разное время, во время выступления главы ЕС председатель Еврокомиссии «неподвижно сидела, даже не поднимая головы».

Ранее высокопоставленные лица ЕС выразили недовольство фон дер Ляйен, обвинив ее в превышении полномочий. Глава ЕК все чаще выходит за должностные рамки, поскольку не учитывает мнение стран - участниц сообщества и следует лишь точке зрения небольшой группы советников.

Президент США Джо Байден уделил особое внимание главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на саммите ЕК - США. На это указала обозреватель немецкого издания Die Welt Стефани Больцен.