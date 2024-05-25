Дороги на севере Казахстана закрыли из-за снегопада

«В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, верховой снег) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург - Алматы», - указали в компании.

Закрытие дорог продолжалось около часа. Это время понадобилось на расчистку от снега. Водителей уведомили, что движение снова открыли.

«Для обеспечения безопасности сотрудники филиала „КазАвтоЖол“ своевременно проводят уборку снега на дорогах», - заявили в пресс-службе.

По данным Гидрометцентра Казахстана, выходные и начало следующей недели республика проведет под влиянием северного циклона, который принес с собой сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, грозы, град и шквалистый ветер. Основной удар примут на себя северные районы страны.

В середине мая, в граничащей с севером Казахстана Челябинской области началось резкое похолодание с обильными снегопадами. Днем столбики термометра колебались около нуля, а ночью опустились до отметки в -5 градусов.