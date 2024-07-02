02 июля 2024, 11:51

Дополнительные пункты повестки саммита НАТО посвятят Путину

РИА «Новости»
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В Вашингтоне пройдет саммит НАТО. Некоторые объявленные на нем меры адресуют президенту России Владимиру Путину, заявил профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович на сайте Совета по международным отношениям (CFR).

Дискуссии, по словам ученого, проведут для трех групп аудитории - Украины, России и республиканцев в США. Альянс обсудит расширение военной помощи, желаемый исход конфликта, доведение оборонных расходов стран Европы до 2%. Сестанович заявил, что участники саммита отдельно подадут знак российскому руководству.

«Все темы, направленные на Украину и на республиканцев США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита», - сказал он.

По информации Сестановича, НАТО на саммите объявит об увеличении количества и размера подразделений, готовых к развертыванию в сжатые сроки, а также переложит ответственность за координацию военной помощи Украине с США на сам альянс. Его члены также возьмут на себя новые обязательства по интеграции оборонного производства.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. От Украины в нем примут участие президент Владимир Зеленский, руководитель его офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Саммиты Вашингтон НАТО Владимир Путин
02 июля 2024, 12:25
Демонстрацию мощи российского флота увидели в подходе атомной подлодки к Кубе
РИА «Новости»
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Подход атомной подводной лодки «Казань» к берегам Кубы стал прямой демонстрацией Западу мощности российского флота, который президент России Владимир Путин использует в качестве политического и военного инструмента. Об этом написала газета Daily Express.

Авторы материала подчеркнули, что сопровождающий субмарину фрегат «Адмирал Горшков», оснащен гиперзвуковыми ракетами «Калибр».

Опасения западных политиков о начале нового карибского кризиса не оправдались. После пяти дней пребывания у берегов Кубы российские военных корабли отдалились от острова для участия в военных учениях.

Поэтому пока все закончилось только «дипломатией военных катеров». Но Западу стоит понять полученный сигнал - нельзя недооценивать военно-морские силы России.

Корабельная ударная группа Северного флота в составе атомной подводной лодки «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков» вошла в порт Гаваны 12 июня.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал визит военных кораблей официальным. При этом Южное командование Вооруженных сил США направило в залив Гуантанамо подводную лодку USS Helen a. В пресс-службе ведомства заявили, что путь следования запланировали заранее.

США Великобритания Куба Военные Корабли Россия Подлодки
02 июля 2024, 11:46
«Нагнетает обстановку». Словам Такера Карлсона о Байдене нашли объяснение
РИА «Новости»
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Слова Такера Карлсона о Джо Байдене не стоит воспринимать всерьез, поскольку журналист защищает интересы республиканцев и регулярно критикует президента США, представляющего Демократическую партию. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог Малек Дудаков.

«В данном случае он [Карлсон], конечно, в определенной степени нагнетает обстановку», - заявил он.

Дудаков допустил, что Байден станет официальным кандидатом от демократов на выборах уже в июле. Собеседник 360.ru согласился с заявлениями о слабости позиций Байдена в предвыборной гонке, но призвал не списывать главу Белого дома со счетов как минимум до ноября.

«Его ближайшее окружение не собирается лишаться своих теплых мест и возможности заработать», - подчеркнул политолог.

Также он отметил, что многие представители элиты Демократической партии - Билл и Хиллари Клинтоны, Барак Обама, Нэнси Пелоси и другие - уже высказались в поддержку кандидатуры Байдена.

«Нам говорить преждевременно, что Байден уже все», - подытожил Дудаков.

Накануне Такер Карлсон в своем аккаунте в соцсети X заявил, что слова Обамы в поддержку Байдена были неискренними , а сам бывший президент выступает за проведение открытого съезда партии.

Сам Байден охарактеризовал свое участие в дебатах против Дональда Трампа как «не самый лучший вечер».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Такер Карлсон
02 июля 2024, 10:12
Полиция Армении получила сигнал о взрывном устройстве в аэропорту Гюмри
Global Look Press
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Армянская полиции получила сообщение о взрывном устройстве в гюмрийском аэропорту Ширак. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

«К нам поступило сообщение о взрывном устройстве в Шираке. Полицейские прибыли на место, параллельно специалисты проверяют само сообщение», - сказал он.

Издание Shamshyan уточнило, что силовики эвакуировали сотрудников и посетителей аэропорта. Саперы и пожарные спасатели Гюмрийской спасательной службы МВД Армении ведут проверку терминала. Полиция Гюмри по этому факту начала делопроизводство.

Днем ранее полицейские в Твери задержали студента местного колледжа по подозрению в подготовке к массовому убийству преподавателей и одногруппников. О подготовке теракта стало известно после того, как подросток отправил список будущих жертв знакомому.

Армения Терроризм Полиция
02 июля 2024, 08:34
Казахстанский оппозиционер умер в Киеве после покушения
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Известный казахстанский журналист Айдос Садыков скончался в киевской больнице в ночь на 2 июля. Об этом в социальной сети Facebook* сообщила его супруга Наталья.

«Айдос на протяжении 13 дней боролся в реанимации за свою жизнь, но чуда не случилось», - написала она.

Покушение на Садыкова произошло в украинской столице около двух недель назад. Неизвестный подошел с пистолетом к его автомобилю в Шевченковском районе, выстрелил и скрылся. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Спустя сутки подозреваемых в покушении задержали в Казахстане. Причем сама супружеская чета Садыковых находится в розыске на родине еще с октября 2023 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в конце июня поручал силовым органам установить всех подозреваемых в нападении на Садыкова.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Казахстан Блогеры Киев

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