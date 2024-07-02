Дополнительные пункты повестки саммита НАТО посвятят Путину

Дискуссии, по словам ученого, проведут для трех групп аудитории - Украины, России и республиканцев в США. Альянс обсудит расширение военной помощи, желаемый исход конфликта, доведение оборонных расходов стран Европы до 2%. Сестанович заявил, что участники саммита отдельно подадут знак российскому руководству.

«Все темы, направленные на Украину и на республиканцев США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита», - сказал он.

По информации Сестановича, НАТО на саммите объявит об увеличении количества и размера подразделений, готовых к развертыванию в сжатые сроки, а также переложит ответственность за координацию военной помощи Украине с США на сам альянс. Его члены также возьмут на себя новые обязательства по интеграции оборонного производства.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. От Украины в нем примут участие президент Владимир Зеленский, руководитель его офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.