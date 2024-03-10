10 марта 2024, 07:28

Доноры президентской кампании Десантиса потратят миллионы долларов на Трампа

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Предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа пообещали поддержать миллиардеры Лиз и Дик Уихлейн, которые спонсировали его соперника — губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом сообщила газета Financial Times.

Предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа пообещали поддержать миллиардеры Лиз и Дик Уихлейн, которые спонсировали его соперника - губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом сообщила газета Financial Times.

Лиз Уихлейн призналась, что уголовное преследование позволило Трампу получить поддержку на праймериз партии и опередить Десантиса.

«Я думаю, что Трамп может победить», - отметила она.

Предпринимательница также рассказала, что политика кандидата «всем нравится», в отличие от его манеры разговаривать с людьми. Оба супруга-бизнесмена выразили готовность направить Трампу по три миллиона долларов, отметили в издании.

В газете добавили, что помощь от Уихлейнов серьезно поможет республиканцу, который лишился значительной суммы денег из-за судебных взысканий.

Ранее Трамп опубликовал видеоролик , в котором собрал все конфузы американского лидера Джо Байдена. Подборка с ляпами президента стала ответом политика на предвыборное видео главы государства.

США Дональд Трамп Выборы президента США
10 марта 2024, 05:39
Мошенники изобрели новый способ кражи денег через экраны гаджетов
Freepik
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Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал о новом способе мошенников по краже денег с телефонов жертв. Его слова передало РИА «Новости».

Как правило, злоумышленники действуют сообща. Сначала они за несколько звонков запугивают жертву, а потом вынуждают включить демонстрацию экрана на устройстве во время запуска банковского приложения. Так у аферистов появляется возможность получить доступ к средствам владельца.

Функция записи есть почти во всех смартфонах, поэтому мошенникам проще найти жертву. В итоге злоумышленники начинают манипулировать страхом человека потерять накопления.

«Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение», - заявил Магомедов.

Специалист напомнил, что работники банка не созваниваются с клиентами через мессенджеры и не просят перейти на видеосвязь. Также они не требуют коды и не вынуждают клиентов демонстрировать экран.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых сообщений. Они изучают голос человека по прошлым отправкам, а потом монтируют похожий с помощью искусственного интеллекта. В итоге общение с клиентом ведут голосом того, чей аккаунт оказался в руках аферистов.

Банки Гаджеты Мошенничество Смартфоны Кражи Деньги
10 марта 2024, 05:02
«Нелегально и глупо». Во Франции рассказали, как Россия ответит на действия с ее активами
Unsplash
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Использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо, заявил РИА «Новости» лидер французской партии «Патриоты» политик Флориан Филиппо. Он подчеркнул, что в России гораздо больше западных активов.

«Это нелегально и глупо, так как в России больше западных активов, чем российских активов здесь <…>. Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», - заявил Филиппо.

На такой шаг могут пойти, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом обвинить ее в этом. Филиппо считает, что Запад именно этого и ждет, чтобы иметь повод атаковать РФ и наложить еще больше санкций.

Евросоюз и США не смогли прийти к консенсусу , как именно использовать замороженные активы России. Европа хочет изъять только доходы от них, а Штаты настаивают на полной конфискации средств.

США Европа Санкции Россия Запад Евросоюз
10 марта 2024, 02:47
Президент Аргентины отменил повышение своей зарплаты из-за критики оппозиции
Unsplash
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Президент Аргентины Хавьер Милей отменил указ о повышении зарплаты себе и членам правительства. Об этом он написал в соцсети Х.

«Из-за указа, который был подписан экс-президентом… и устанавливал, что на политических постах зарплата всегда должна быть больше, чем у служащих в госсекторе, чиновникам нашего правительства автоматически была повышена зарплата», - написал Милей.

Президент добавил, что он отменил этот указ.

Милей после вступления в должность запустил в Аргентине ряд радикальных реформ. В стране планируют вдвое сократить количество министерств и снять экспортные ограничения. Одной из первых шоковых реформ стала девальвация национальной валюты с 366 до 800 песо за доллар, что привело к скачку инфляции.

Аргентина Чиновники Зарплаты Оппозиция
10 марта 2024, 01:20
«Босс и великий лидер». Трамп дал оценку Орбану
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «великим лидером». Об этом сообщила газета The Washington Post.

Встреча политиков состоялась в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

Лидер республиканцев, характеризуя венгерского премьера, использовал такие эпитеты, как «лучший», «умнейший» и «наиболее квалифицированный» лидер.

«Эта фигура не вызывает возражений, потому что он говорит: „Будет так“, и на этом все заканчивается. Верно? Он босс. Он великий лидер», - сказал бывший американский президент.

Во время беседы Трамп и Орбан обсудили широкий спектр вопросов , затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации.

Венгерский политик написал в соцсетях о встрече, назвав Трампа президентом.

«Сделайте Америку снова великой, господин президент!» - заявил Орбан.

На встрече также присутствовали и ближайшие сотрудники политиков, в частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

США Венгрия Дональд Трамп

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