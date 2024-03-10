Доноры президентской кампании Десантиса потратят миллионы долларов на Трампа

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Предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа пообещали поддержать миллиардеры Лиз и Дик Уихлейн, которые спонсировали его соперника - губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом сообщила газета Financial Times.

Лиз Уихлейн призналась, что уголовное преследование позволило Трампу получить поддержку на праймериз партии и опередить Десантиса.

«Я думаю, что Трамп может победить», - отметила она.

Предпринимательница также рассказала, что политика кандидата «всем нравится», в отличие от его манеры разговаривать с людьми. Оба супруга-бизнесмена выразили готовность направить Трампу по три миллиона долларов, отметили в издании.

В газете добавили, что помощь от Уихлейнов серьезно поможет республиканцу, который лишился значительной суммы денег из-за судебных взысканий.

Ранее Трамп опубликовал видеоролик , в котором собрал все конфузы американского лидера Джо Байдена. Подборка с ляпами президента стала ответом политика на предвыборное видео главы государства.