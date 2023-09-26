Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве
Суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Об этом сообщил Reuters.
В материале сказано, что лидер Штатов созвонился с канадским премьером Джастином Трюдо, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итальянским премьером Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком. Общение политиков касалось ситуации в Израиле и Палестине. В скором времени они обещали опубликовать результаты этих переговоров.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за действий Джо Байдена. Он напомнил об обещании американского президента задействовать американскую авиацию в случае нападения движения «Хезболла» на север.
В материале сказано, что в регионе сработала местная система противовоздушной обороны.
Поздним вечером 22 октября стало известно о взрывах в Киевской области Украины. По данным украинского агентства ТСН, громкие звуки услышали жители населенного пункта Вышгород. Как позже сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сработали средства ПВО.
Также стало известно об объявлении воздушной тревоги в регионе. Сирена там гудела более часа. Помимо этого тревогу объявили и в самой столице Украины.
За несколько часов до этого тревожную сирену услышали граждане трех украинских областей. По данным сайта местного Министерства цифровой трансформации, сигналы гудели в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
«Личный номер мобильного телефона Риши Сунака, с которым он работал долгое время, был опубликован в интернете», - сказано в сообщении.
Как отметили в издании, в соцсетях пранкеры разместили фрагмент телефонного звонка и ответа автоответчика Сунака. Именно этим номером премьер-министр пользовался в течение многих лет. После прихода к власти политик приобрел отдельный номер.
«Однако онлайн-видео <…> показывает, что (прошлый) номер продолжает работать», - заявили в материале.
Ранее группировка хакеров опубликовала около тысячи материалов секретной информации о разведке и военных объектах Великобритании. Как отметили журналисты, в интернете появились данные, благодаря которым можно проникнуть на пост перехвата информации центра связи с правительством и в лабораторию химоружия Porton Down.
В материале сказано, что перед игрой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) зрителям предложили викторину, где нужно отгадать, в каком государстве родился человек, среди них был и Гитлер. Директор «Мичиган Стэйт» Мэтт Ларсон извинился после случившегося.
«Университет осведомлен о том, что перед началом сегодняшнего матча на видеотабло был показан неприемлемый контент, созданный сторонним источником. Мы глубоко сожалеем о том, что он был показан, поскольку он не отражает наши ценности», - отметили в сообщении, размещенном на сайте учреждения.
Как отметили авторы статьи, видео с викториной нашли на YouTube-канале, контент из которого использовали в период всего сезона. По словам автора канала, университет не просил разрешение на потребление его материалов.
В прошлом году американский рэпер Канье Уэст заявил, что видит положительные стороны в Адольфе Гитлере. Он отметил, что каждый человек обладает ценностью.