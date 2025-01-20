20 января 2025, 20:07

Дональд Трамп вступил в должность президента США

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность 47-го президента США. Трансляцию церемонии ведет 360.ru.

Первым присягу приносил вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс. За ним - сам Дональд Трамп. Традиционно инаугурация американского лидера проходит на ступенях Капитолия. Трамп принял присягу в ротонде - из-за холодной погоды. О переносе места политик объявил за три дня до мероприятия.

США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 20:23
Шляпа Меланьи помешала Трампу поцеловать жену на инаугурации
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Перед церемонией инаугурации избранный президент США Дональд Трамп традиционно хотел поцеловать в щеку свою супругу Меланью, однако шляпа первой леди от Эрика Джавитса помешала этому. Трансляцию мероприятия ведет 360.ru на странице «ВКонтакте».

Трамп вышел к собравшимся в строгом костюме и лиловом галстуке. Он попытался поцеловать Меланью, потом сказал несколько слов действующему президенту США Джо Байдену.

Церемония инаугурация в этом году проходила в ротонде. От традиционного мероприятия на ступенях Капитолия вынудила отступить погода. Первым присягу принес вице-президент нового главы государства Джей Ди Вэнс. За ним - сам Дональд Трамп.

В Капитолий Байден и Трамп приехали в одной машине. Перед этим в Белом доме прошло традиционное чаепитие с семейством Байденов

США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 19:52
Передать власть Трампу. Байден и Харрис вошли в Капитолий
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис зашли в ротонду Капитолия. Прямую трансляцию ведет 360.ru.

Ранее в Ротонду Капитолия вошел избранный президент Дональд Трамп. Его сопровождал Джей Ди Вэнс, избранный вице-президент. В Ротонду прибыли и будущие члены кабинета Трампа. Некоторые из них уже прошли слушания по утверждению в сенате. Государственным секретарем при новом президенте станет Марк Рубио, министерство внутренней безопасности возглавит Кристи Ноэм. Директором ЦРУ Трамп выбрал Джона Рэтклиффа. Администрация Байдена также проводит передачу Овального кабинета офису Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что Джо Байден и Трамп приехали в Капитолий на одном лимузине. Уходящий американский лидер подтвердил, что оставил в Овальном кабинете письмо для нового президента США.

Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 19:47
Начнут с шампанского. Стало известно, что подадут на инаугурационном обеде Дональда Трампа
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Объединенный комитет американского конгресса по инаугурационным церемониям объявил меню первого обеда избранного президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Детали документа раскрыл телеканал CNN.

Обед начнется с игристого вина из винодельни Gruet Winery в Нью-Мексико. Сначала гости попробуют знаменитый крабовый пирог «Чесапик» с томатным тартаром, заливным соусом, маринованными овощами, романеско, укропом и маслом из шнитт-лука.

К этой перемене блюд предусмотрены вина Шардоне и Veritas Vineyards Reserve из из Монтичелло, штат Вирджиния.

Вторым блюдом станет большой стейк рибай из говядины «Грейт Омаха Ангус» с морковью «Дюймовочка», брокколи рапини, соусом из ботвы моркови и трав, трюфельным соусом из красного вина и картофельным гратеном. Вина - Каберне Совиньон и Маунт Видер из калифорнийской долины Напа.

На десерт гостям подадут террин из яблочного мороженого «Миннесота Айс Бокс» с соленой карамелью.

Накануне Трамп, по информации Bild , провел самый дорогой в мире ужин при свечах. В числе прочих на мероприятии присутствовали Илон Маск и Джефф Безос. Стоимость обеда СМИ оценили в 200 миллионов долларов.

Инаугурация Трампа началась в США 20 января. Он стал первым за 120 лет главой государства, сумевшим вернуться в Белый дом спустя четыре года после предыдущего срока.

США Белый дом в США Дональд Трамп

Новости по теме