Дональд Трамп оказался в компании Такера Карлсона на съезде республиканцев

Вызванное глобальным потеплением таяние полярных льдов влияет на скорость вращения Земли и увеличивает тем самым продолжительность дня. Об этом со ссылкой на американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) сообщил CNN.