16 июля 2024, 10:27

Дональд Трамп оказался в компании Такера Карлсона на съезде республиканцев

Global Look Press
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Экс-президент Соединенных Штатов и бизнесмен Дональд Трамп расположился в компании сенатора Джей-Ди Вэнса и журналиста Такера Карлсона на съезде республиканцев в Милуоки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трамп разместился в первом ряду ложи для почетных гостей. Рядом с ним сели Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонсон и Карлсон.

Это появление Трампа на публике стало первым после покушения, которое произошло в минувшие выходные в Пенсильвании. Молодой человек открыл стрельбу , пуля задела ухо кандидата в президенты США. Пострадали несколько человек, один из зрителей скончался. Специалисты Секретной службы ликвидировали стрелка во время ответного огня.

Как сообщила пенсильванская телестанция WPXI , полиции удалось засечь стрелка за полчаса до покушения. Он находился на крыше здания неподалеку от места проведения митинга.

США Дональд Трамп Такер Карлсон Покушение на Дональда Трампа
16 июля 2024, 12:07
Венгрию призвали лишить права голоса в Евросоюзе после «путешествий» Орбана
РИА «Новости»
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Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Поводом для этого послужили поездки премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на письмо 63 депутатов.

Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Поводом для этого послужили поездки премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщило издание Politico , ссылаясь на письмо 63 депутатов.

Письмо подписала в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и президент ЕП Роберта Метсоле.

«Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай», - указали в документе.

Орбан посетил Москву в начале июля, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Спустя несколько дней премьер Венгрии отправился в Пекин. Также он побывал на Украине и в Соединенных Штатах. После этих визитов Орбан передал лидерам стран - членов ЕС предложения по решению украинского конфликта.

Венгрия Евросоюз
16 июля 2024, 10:34
Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях
РИА «Новости»
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Сопровождающие главу МИД России Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк журналисты получили американские визы с ограничением в передвижениях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Посольство США выдало сотрудникам российских СМИ визы категории C2. Эта виза является транзитной, ее выдают людям, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Документ предполагает ограничение в передвижениях в 40 километров от центра Нью-Йорка.

Похожая ситуация с визами произошла в сентябре 2023 года, когда журналисты сопровождали Лаврова на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Тогда им также выдали визы типа С2.

Журналистам пула в январе выдали визы категории I - неиммиграционные для зарубежных журналистов с правом однократного въезда в страну. При этом такой тип документа не предполагает ограничений в перемещении.

Лавров прилетел в Нью-Йорк , где будет председательствовать на дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля.

США Визы Сергей Лавров
16 июля 2024, 10:32
ФБР предупредило о возможной мести за покушение на Трампа
Global Look Press
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Министерство внутренней безопасности США и ФБР обеспокоились вероятностью актов мести за покушение на убийство кандидата на пост президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico.

«Представители Министерства внутренней безопасности США и ФБР сохраняют обеспокоенность по поводу возможности актов возмездия после данного нападения или повторения произошедшего», - отметили журналисты со ссылкой на документ, распространенный службами.

Авторы статьи уточнили, что в документе нет имен конкретных лиц. Однако в их число входят цели, «связанные с ближайшими выборами в США». Кроме того, специалисты напомнили об экстремистах, которые в прошлом уже совершали или планировали нападения на идеологических и политических оппонентов.

В прошлую субботу Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Пуля задела ухо политика, он потерял много крови.

ФБР
16 июля 2024, 09:37
Ученые заявили о росте продолжительности дня из-за изменения климата
РИА «Новости»
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Вызванное глобальным потеплением таяние полярных льдов влияет на скорость вращения Земли и увеличивает тем самым продолжительность дня. Об этом со ссылкой на американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) сообщил CNN.

В рамках исследования, опубликованного в журнале, на который сослался телеканал, ученые проанализировали 200-летний период с 1900 по 2100 год. Чтобы понять, как изменение климата влияло на продолжительность дня в прошлом и спрогнозировать его роль в будущем, специалисты опирались на данные наблюдений и климатические модели.

В итоге они пришли к выводу, что по мере того, как люди нагревают мир, ледники и ледяные щиты тают, и эта талая вода течет от полюсов к экватору, происходит изменение формы планеты. Исследователи убеждены, что она сплющивается на полюсах и становится более выпуклой в середине.

Происходящее, по их мнению, влияет и на изменение продолжительности дня. Речь идет всего о нескольких миллисекундах в день, но в современном высокотехнологичном мире они оказывают серьезное влияние на вычислительные системы, например GPS, подчеркнули авторы исследования.

США Ученые Климат

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