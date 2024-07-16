Дональд Трамп оказался в компании Такера Карлсона на съезде республиканцев
Экс-президент Соединенных Штатов и бизнесмен Дональд Трамп расположился в компании сенатора Джей-Ди Вэнса и журналиста Такера Карлсона на съезде республиканцев в Милуоки. Об этом сообщило РИА «Новости».
Трамп разместился в первом ряду ложи для почетных гостей. Рядом с ним сели Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонсон и Карлсон.
Это появление Трампа на публике стало первым после покушения, которое произошло в минувшие выходные в Пенсильвании. Молодой человек открыл стрельбу , пуля задела ухо кандидата в президенты США. Пострадали несколько человек, один из зрителей скончался. Специалисты Секретной службы ликвидировали стрелка во время ответного огня.
Как сообщила пенсильванская телестанция WPXI , полиции удалось засечь стрелка за полчаса до покушения. Он находился на крыше здания неподалеку от места проведения митинга.