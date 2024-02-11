Дональд Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем в истории

Трамп пообещал, что, придя к власти на следующих выборах, сможет уладить украинский конфликт.

Также он выразил опасения, что США могут потерять сотни миллиардов долларов, если Украина все же заключит сделку с Россией, а со Штатами никто больше не захочет иметь никаких дел. Зеленский же, по его мнению, является «величайшем торговцем» в истории.

Ранее Трамп рассказал, что будет поощрять теоретические «атаки» России страны НАТО. Для защиты со стороны США странам Запада придется выплатить свои долги, уточнил американский экс-лидер.