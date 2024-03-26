26 марта 2024, 17:33

Дом семьи участника теракта в Crocus City Hall опечатали в Таджикистане

РИА «Новости»
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Оставшуюся в Таджикистане семью обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни увезли люди в форме. Дом, где жили близкие боевика, опечатали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, прибывшего в кишлак Лойоби.

По обвинению в организации теракта в Crocus City Hall в Басманный суд Москвы арестовал четырех граждан Таджикистана : Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни, Рачабализоду Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова.

МВД Таджикистана пока никак не прокомментировало это сообщение.

По данным журналиста, около дома сейчас дежурит сотрудник полиции, который запретил фотографировать и снимать строение.

О том, что родных террориста забрали, заявила соседка семьи. По ее словам, люди в форме приехали из Душанбе в минувший понедельник, 25 марта, и забрали всех, кто находился в доме.

Источник агентства сообщил, что силовые структуры республики приступили к следственным действиям с родными участников нападения на концертный зал Crocus City Hall. Ведение дела под личный контроль взял президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Официального подтверждения этой информации нет.

Полиция Таджикистан Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 18:14
Россия потребовала утверждать повестку перед каждым заседанием СБ ООН
РИА «Новости»
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Россия потребовала утверждать повестку заседания СБ ООН путем голосования, чтобы избежать провокаций подобно той, которая произошла 25 марта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

Накануне США и Франция сорвали проведение запрошенного российскими дипломатами заседания СБ ООН по бомбардировкам Югославии самолетами НАТО. В постпредстве РФ заявили, что Запад боится публичного обсуждения событий 25-летней давности.

Во вторник, 26 марта, Небензя запросил проведение процедурного голосования. Повестку поддержали все 15 членов СБ ООН.

«Так будет до тех пор, пока мы не договоримся о нормальном „модус операнди“», - пояснил дипломат.

Ранее в Белграде состоялся митинг против военно-политического блока НАТО. Лидер «Движения социалистов» Александр Вулин заявил, что Запад до сих пор пытается посеять раздор на Балканах и не раскаивается в гибели невинных людей при бомбардировках.

Россия Франция ООН
26 марта 2024, 17:48
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа
РИА «Новости»
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Высокий суд Лондона заявил, что у основателя площадки WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанжа будет возможность оспорить решение об экстрадиции в США в судах Соединенного Королевства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение судебной инстанции.

В суде уточнили, что у журналиста есть шансы на успех по трем из девяти оснований для апелляции. При этом Высокий суд Лондона потребовал от властей США гарантий, что при судебном разбирательстве в американском суде Ассанж сможет воспользоваться первой поправкой к Конституции о защите свободы слова.

Кроме того, США должны гарантировать, что не будут ущемлять права журналиста из-за его гражданства и не приговорят к высшей мере наказания. Если американское правительство в течение трех недель не предоставит эти гарантии, то Ассанжу разрешать подать апелляцию.

Если США гарантирует соблюдение прав Ассанжа, то суд вновь проведет слушание. Оно состоится 20 мая текущего года.

Ранее западные СМИ заявили о диалоге Минюста США с адвокатами Ассанжа о смягчении обвинений.

Лондон Суд Джулиан Ассанж
26 марта 2024, 17:10
Массовую рассылку с призывом к терактам зафиксировали в Белоруссии
РИА «Новости»
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Белорусские школьники и студенты получили сообщения от неизвестных лиц в Telegram с призывами к организации терактов, стрельбе в торговых центрах и минированию зданий. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В ведомстве призвали всех, кто получил подобные сообщения, не поддаваться на провокации. О всех подобных фактах необходимо сообщать правоохранителям, а авторов сообщений блокировать и отправлять жалобу администрации мессенджера.

МВД Белоруссии также обратилось к родителям школьников с просьбой провести профилактические беседы об опасности общения с незнакомцами в интернете. В ведомстве напомнили, что даже простые призывы к терактам являются уголовным преступлением.

Всплеск рассылки фейковой информации возник в России после теракта в Crocus City Hall. Еще до поимки участников нападения ряд Telegram-каналов опубликовал сводку о розыске трех жителей Ингушетии. Как выяснилось позже, все они входили в террористическую группу, ликвидированную несколько недель назад.

Белоруссия Telegram
26 марта 2024, 16:38
Скандал разгорелся во Франции из-за выбора певицы для выступления на Олимпиаде
Global Look Press
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Выбор певицы Айи Накамуры для выступления на Олимпиаде-2024 вызвал скандал во Франции. Об этом сообщило издание The New York Times.

Айя, выросшая в пригороде Парижа, использует в творчестве смесь французского языка с арабскими, английскими и африканскими диалектами.

Некоторые критики заявили, что ее музыка не соответствует представлению о культурном облике Франции. В интернете появился ряд расистских высказываний в адрес певицы. Парижская прокуратура начала расследование.

Айя Накамура, певица с малийскими корнями, прославилась благодаря хиту «Djadja».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Россия на них выступать не будет. В случае победы спортсменов из России или Беларуси медали будут вручать не под гимн. На Олимпиаду в Париже квалифицировались семь белорусских и 12 российских атлетов.

Скандалы Музыка Франция Олимпиада в Париже — 2024

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