Дом семьи участника теракта в Crocus City Hall опечатали в Таджикистане

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По обвинению в организации теракта в Crocus City Hall в Басманный суд Москвы арестовал четырех граждан Таджикистана : Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни, Рачабализоду Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова.

МВД Таджикистана пока никак не прокомментировало это сообщение.

По данным журналиста, около дома сейчас дежурит сотрудник полиции, который запретил фотографировать и снимать строение.

О том, что родных террориста забрали, заявила соседка семьи. По ее словам, люди в форме приехали из Душанбе в минувший понедельник, 25 марта, и забрали всех, кто находился в доме.

Источник агентства сообщил, что силовые структуры республики приступили к следственным действиям с родными участников нападения на концертный зал Crocus City Hall. Ведение дела под личный контроль взял президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Официального подтверждения этой информации нет.