08 августа 2024, 09:16

Дом экс-разведчика Скотта Риттера обыскали в США

Global Look Press
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Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск в его доме из-за «опасений» американских властей по поводу возможных нарушений закона об иностранных агентах. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Риттер рассказал, что ордер на обыск, по всей видимости, связан с опасениями правительства США относительно нарушений закона о регистрации иностранных агентов. Подобные обвинения он отверг, добавив, что федеральное правительство пытается его запугать.

Издание Times Union сообщало, что правоохранители вынесли из дома Риттера «более двух десятков коробок».

В ФБР подтвердили РИА «Новости» , что агенты \"проводят мероприятия\" по месту жительства экс-разведчика в рамках «федерального расследования», но никаких подробностей не привели.

Ранее Риттер комментировал обстрелы российских территорий со стороны Украины. Специалист подчеркнул, что ВСУ намеренно выбирают в качестве целей мирных жителей.

США ФБР Иноагенты
08 августа 2024, 09:10
Пропалестинские активисты заставили Харрис замолчать
РИА «Новости»
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Протестующие против действий Израиля заставили кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис замолчать на предвыборном митинге в Детройте. Видео показал телеканал C-SPAN.

Демонстранты перебивали Харрис, крича антиизраильские лозунги. Та была явно недовольна происходящим, но пыталась успокоить толпу.

«Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае, я продолжу говорить», - заявила она.

Политик подчеркнула, что верит в демократию, а также в то, что каждый голос имеет значение, однако сейчас, по словам Харрис, слово за ней. В ответ поднялся еще больший шум. Тогда выступающей с недовольным выражением лица пришлось ждать, пока собравшиеся снова утихнут.

Харрис официально стала кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства, сменив выбывшего из этой гонки действующего президента Джо Байдена.

Ранее она опередила Трампа по уровню поддержки среди американцев. Согласно опросу YouGov, за нее согласились проголосовать 50% респондентов. В качестве своего кандидата на пост вице-президента политик выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца.

США Израиль Дональд Трамп Митинги Камала Харрис Демократическая партия США
08 августа 2024, 08:45
Захарова уличила Японию в попытке порвать связи России и Центральной Азии
Unsplash
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Японское руководство планирует расширить свое влияние в центральноазиатском регионе ради своих политических целей, а не из экономического интереса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликовали на сайте внешнедипломатического ведомства.

Она напомнила, что Центральная Азия находится в тысячах километров от Японии, но та по указу США настойчиво пытается «внедриться» в регион. По ее мнению, японские власти хотят нанести ущерб системе хозяйственных связей центральноазиатских стран с Россией.

«Официальный Токио заинтересован прежде всего в выгоде для собственных корпораций и беспрепятственном их выходе на развивающиеся рынки, тем самым ставя реципиентов в зависимость от внешнего капитала и технологий», - указала представитель МИД.

Захарова добавила, что партнеры России из Центральной Азии смогут отличить взаимовыгодное сотрудничество от корыстных планов Белого дома и Японии.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси не ответил на вопрос о Курилах. Он отказался комментировать вопрос журналиста о возобновлении посещений могил предков на российской территории.

США Мария Захарова Япония Россия МИД РФ Азия
08 августа 2024, 07:23
Пучдемон объявил о возвращении в Испанию
РИА «Новости»
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Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон вернется в Испанию, несмотря на арест. Об этом он заявил в соцсети X.

Лидер каталонских сепаратистов сбежал из страны около семи лет назад. Вновь приехать в Испанию он собирается, чтобы поприсутствовать на заседании в каталонском парламенте 8 августа. В этот день состоятся дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост главы региона.

Газета El Pais подтвердила, что арест Пучдемона по-прежнему действует, поэтому в Испании его может задержать полиция. По информации издания, правоохранители окружат здание парламента, чтобы арестовать политика.

Ранее фонд Клуни предложил арестовывать российских журналистов на территории европейских государств. Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат указала, что организация будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест и возбуждения уголовных дел.

Испания Аресты
08 августа 2024, 05:01
Байден допустил, что Трамп устроит кровавый бунт в случае поражения
РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден выразил неуверенность в том, что в случае проигрыша экс-главы белого дома Дональда Трампа на выборах, передача власти в 2025 пройдет мирно. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», - заявил Байден в ответ на вопрос, уверен ли он в мирной передаче власти при проигрыше Трампа.

Трамп ранее заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с вице-президентом и кандидатом Камалой Харрис 4 сентября на площадке в Пенсильвании. Модераторами встречи будут Брет Байер и Марта Маккаллум.

США Белый дом в США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден

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