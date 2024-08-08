Дом экс-разведчика Скотта Риттера обыскали в США

Читайте нас в:

Риттер рассказал, что ордер на обыск, по всей видимости, связан с опасениями правительства США относительно нарушений закона о регистрации иностранных агентов. Подобные обвинения он отверг, добавив, что федеральное правительство пытается его запугать.

Издание Times Union сообщало, что правоохранители вынесли из дома Риттера «более двух десятков коробок».

В ФБР подтвердили РИА «Новости» , что агенты \"проводят мероприятия\" по месту жительства экс-разведчика в рамках «федерального расследования», но никаких подробностей не привели.

Ранее Риттер комментировал обстрелы российских территорий со стороны Украины. Специалист подчеркнул, что ВСУ намеренно выбирают в качестве целей мирных жителей.