Дом блогера Домбровского сгорел в Швейцарии после поджога испанской виллы Шария
Пожар произошел в швейцарском доме украинского блогера Стаса Домбровского. Здание сгорело через день после того, как он раскритиковал руководство Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Домбровский опубликовывал посты об опасности наркотиков и рассказывал о своем негативном опыте, связанном с запрещенными веществами. По версии канала, блогер перешел дорогу украинскому наркокартелю «Химпром».
Домбровский, находясь в Швейцарии, поддерживал правительство Украины, но с недавнего времени стал делать критические замечания в адрес властей. Одесский блогер также опроверг свои связи с наркокартелем.
Ранее в Испании сгорел дом украинского блогера Анатолия Шария. По данным СМИ, в поджоге был замешан наркокартель «Химпром». Блогер публиковал материалы, что ОПГ являлась поставщиком запрещенных веществ для бойцов ВСУ.
Кроме того, по словам Шария, картель был связан с правительством Украины. Глава ОПГ Егор Буркин получал поддержку от украинских депутатов , а также сотрудников СБУ и ГУР.