Должность Путина не будут указывать в немецких официальных документах

Он ответил на вопрос журналиста, как теперь станут обозначать Путина в документах.

«Так, как мы это и в прошлом делали, - как „Путина“», - процитировало Фишера РИА «Новости».

Официальный представитель МИД ФРГ добавил, что не помнит, чтобы министерство в последнее время делало какие бы то ни было обозначения перед фамилией российского лидера. При этом на сайте ведомства Путин указан все-таки как президент.

Германия не признала легитимность президентских выборов в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, когда в ФРГ намерены сделать систему выборов действительно демократичной.

Немецкие власти сами же пытались вмешаться в российские выборы через НПО и СМИ.