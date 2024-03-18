18 марта 2024, 17:40

Должность Путина не будут указывать в немецких официальных документах

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МИД Германии после выборов в России, как и раньше, не будет указывать должность ее президента Владимира Путина в официальных документах. Об этом на брифинге заявил представитель ведомства Себастиан Фишер.

Он ответил на вопрос журналиста, как теперь станут обозначать Путина в документах.

«Так, как мы это и в прошлом делали, - как „Путина“», - процитировало Фишера РИА «Новости».

Официальный представитель МИД ФРГ добавил, что не помнит, чтобы министерство в последнее время делало какие бы то ни было обозначения перед фамилией российского лидера. При этом на сайте ведомства Путин указан все-таки как президент.

Германия не признала легитимность президентских выборов в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, когда в ФРГ намерены сделать систему выборов действительно демократичной.

Немецкие власти сами же пытались вмешаться в российские выборы через НПО и СМИ.

Германия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 17:50
Санду отказалась назначать Гуцул членом правительства
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не подпишет указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства. Как сообщили «Известия», политик не хочет спешить.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не подпишет указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства. Как сообщили «Известия» , политик не хочет спешить.

«Не буду спешить с подписанием указа о назначении Гуцул членом правительства», - сказала Санду.

Президент добавила, что Гуцул «работает на преступную группировку „Шор“, а не на жителей автономии». Коме того, по словам Санду, глава Гагаузии делает заявления против собственного государства.

Сама Гуцул ранее предупреждала о возможных провокациях против нее после ее визита в Россию, писал RT. С президентом Владимиром Путиным глава Гагаузской автономии обсуждала региональные проблемы.

В частности, Гуцул обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать голубе топливо от «Газпрома» по льготному тарифу. Она рассчитывает на расширение сотрудничества со страной.

Топливо Молдавия Россия Владимир Путин Газпром
18 марта 2024, 17:40
«Острые фобии». Захарова объяснила отказ МИД ФРГ указывать должность Путина
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Отказ МИД Германии указывать должность президента России Владимира Путина в официальных документах объясняется острой фобией. Таким предположением поделилась представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Она напомнила: ее коллега из ФРГ заявил, что якобы министерство в последнее время не ставило перед фамилией Путина какие-либо обозначения. Дипломат провела параллель со сказкой Редьярда Киплинга «Маугли».

«Красным Цветком Багира называл огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо. Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1, - провалы в памяти и острые фобии», - написала Захарова.

Перед этим она ответила на заявления Германии о незаконности выборов президента в России. Захарова задалась вопросом, когда в ФРГ планируют сделать избирательную систему по-настоящему демократичной.

В Германии сообщили, что не планируют поздравлять Путина с победой на выборах.

Германия Мария Захарова Владимир Путин
18 марта 2024, 13:34
Дело о диверсии возбудили в Приднестровье после подрыва военного вертолета
РИА «Новости»
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Подрыв военного вертолета Ми-8 в Приднестровье квалифицировали как диверсию. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета непризнанной республики.

В ведомстве указали, что 17 марта примерно в 12:09 неизвестный подорвал вертолет на авиационной площадке воинской части. Злоумышленник использовал FPV-дрон.

Специалисты нашли на месте происшествия металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, в том числе электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания. Чтобы выяснить, каким взрывчатым веществом начинили БПЛА, назначили экспертизу.

После удара в непризнанной республике возбудили уголовное дело о диверсии. По этой статье грозит от 10 до 15 лет.

В пресс-службе Мингосбезопасности Приднестровья 17 марта сообщили об атаке на воинскую часть в Тирасполе. В министерстве уточнили, что удар нанесли с помощью дрона-камикадзе, который, предположительно, летел со стороны Клеверного моста.

Вертолеты Уголовное дело Приднестровье
18 марта 2024, 12:58
Авиабазу в Румынии превратят в городок для солдат НАТО и их семей
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Американскую авиабазу «Михаил Когэлничану» в Румынии превратят в военный городок для солдат НАТО и их семей. Для этого потребуются инвестиции в размере 2,5 миллиарда евро, сообщил телеканал Pro TV.

Объект находится в уезде Констанца. База вместит более 10 тысяч военнослужащих альянса. Там возведут школу, больницу, детские сады, магазины и даже парк развлечений.

«Городок станет одним из крупнейших в своем роде в Восточной Европе», - сообщили журналисты.

Для возведения городка уже экспортировали более 2,3 тысячи гектаров пахотных земель. Работы начались в южной части базы, где уже запустили строительство подъездных путей и мощной электросети.

Президент России Владимир Путин ранее оценил возможность полномасштабного конфликта с Североатлантическим альянсом. По словам главы государства, такое развитие событий поставит мир на порог третьей мировой войны.

НАТО Румыния

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