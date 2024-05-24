24 мая 2024, 23:35

Должна пройти смена поколений. Как Иран будет строить отношения с миром после гибели Раиси

Global Look Press
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В России оценили возможные последствия гибели Эбрахима Раиси. В дипломатических кругах полагают, что его смерть может еще сильнее накалить обстановку на Ближнем Востоке. Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что все будет зависеть от того, кто в итоге займет пост президента Ирана.

«Специфика Раиси была в том, что он, судя по всему, являлся преемником верховного лидера Ирана - Али Хаменеи», - заметил специалист.

Каргин напомнил, что Хаменеи сейчас 85 лет, и нового преемника ему выбирать нужно. Позицию президента в Иране он сравнил с должностью премьер-министра в президентской стране.

«Далее все зависит от того, кто встанет на позицию [Раиси], потому что этот человек, судя по всему, будет новым преемником. <…> Есть несколько кандидатур», - сказал собеседник 360.ru.

Первым он назвал исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммеда Мохбера, охарактеризовав политика как консерватора.

«А есть, например, экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад, которого, наоборот, считают реформатором. Есть еще вариант: сына Хаменеи - Моджтаба, ему 55 лет. И, в принципе, он тоже может занять эту позицию и стать преемником. Его считают таким серединным вариантом - и не консерватор, и не реформатор. От того, кто станет преемником, будет зависеть курс Ирана, отношения с США, Россией, в принципе, со всем миром», - пояснил эксперт.

По словам Каргина, отношения Ирана и Израиля изменятся только в том случае, если выяснится, что последний как-либо причастен к гибели Раиси и иранских чиновников.

«В этом случае просто будет большая война с опцией перехода в третью мировую. Однако я уверен, что этого не случится. <…> Если придут реформаторы к власти, они в любом случае улучшать отношения с Израилем не будут. Мое личное мнение, что у Израиля и Ирана улучшатся отношения только через много лет, когда произойдет смена поколений», - заключил собеседник 360.ru.

Международные отношения Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
24 мая 2024, 23:38
Затонувшую у берегов России американскую подлодку сняли на видео
РИА «Новости»
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Исследователи Русского географического общества вместе с представителями фонда «Люди моря» опустились на дно пролива Лаперуза, где нашли затонувшую американская подлодка Wahoo SS-238. Ее сняли на видео, сообщила «Российская газета».

Субмарина опустилась на дно на глубину 60 метров. Внутри лодки находятся 80 скелетированных останков членов экипажа.

Подлодку спустили на воду на верфи в Калифорнии в феврале 1942 года, а мае она вошла в боевой состав флота, а погибла осенью 1943 года. За полтора года работы она отправила на дно 20 японских судов и кораблей суммарным водоизмещением 60 тысяч тонн.

Затонувшую подлодку исследовали с помощью телеуправляемого аппарата «Тритон», спущенного с судна «Ламантин».

«Здесь и сейчас пишется и уточняется история не флота США, а создается важная и нужная страница истории Второй мировой войны. Когда мы и американцы были братьями по оружию», - говорится в материале.

По словам директора Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Наталии Беляковой, «это нас на Западе пытаются отменять. Мы никого не отменяем. И уж точно не отменяем нашу общую историю».

В годы Второй мировой войны Wahoo была самой результативной результативной подлодкой, очищающей океан от врага.

Ранее на Сахалине обнаружили капсулу времени 1970 года с посланием комсомольцев.

США Видео Ученые Россия Подлодки
24 мая 2024, 21:30
Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина лидерами мировой политики
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп снова упомянул на предвыборном митинге лидеров России и Китая. Он заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике.

Трамп противопоставил их нынешнему американскому лидеру Джо Байдену, сообщило издание The Washington Post.

«Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет», - сказал он.

Также он упомянул венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Трамп подчеркнул, что если его изберут на второй срок, то он вернет США репутацию сильной державы, «мир снова будет их уважать».

До этого бывший американский лидер называл Си Цзиньпина «очень хорошим другом» и «блестящим человеком», а также отмечал, что хорошо ладит с российским лидером. По словам Трампа, если он снова возглавит США, то быстро разрешит украинский конфликт.

Ранее аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери назвал «стратегическим кошмаром» для властей США дружбу Китая и России.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
24 мая 2024, 21:28
Подозреваемых в подготовке терактов в Таджикистане задержали в Минске
РИА «Новости»
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Приехавших в Белоруссию двух граждан Таджикистана задержали по подозрению в подготовке терактов на родине. Об этом в комментарии БелТА сообщила официальный представитель МВД республики Наталья Сахарчук.

Она подчеркнула, что иностранцев задержали в Минске. В операции приняли участие сотрудники главного управления ведомства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при силовой поддержке СОБРа.

«В Минске задержаны два гражданина Республики Таджикистан, которые подозреваются в подготовке совершения терактов на территории Таджикистана», - заявила Сахарчук.

Представитель белорусского МВД добавила, что задержанных силовики передали сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана.

В начале апреля сотрудники белорусского КГБ задержали 12 человек, подозреваемых в отправке взрывчатки на Украину. По данным ведомства, участников группы завербовали спецслужбы соседней страны.

Белоруссия Терроризм Минск Таджикистан
24 мая 2024, 19:57
МИД заявил о прекращении соглашения РФ и Японии по ликвидации ядерного оружия
РИА «Новости»
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Межправительственное соглашение России и Японии в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия прекратило свое действие, заявили в МИД РФ. Официальное сообщение ведомства появилось на портале публикования правовых актов.

Соглашение стороны подписали в Токио в октябре 1993 года.

Из заявления МИД следует, что документ о сотрудничестве в целях содействия по ликвидации подлежащего сокращению в России ЯО, а также о создании комитета по сотрудничеству на этом направлении прекратил действие 21 мая этого года.

Осенью 2023 года кабмин России распорядился прекратить действие этого соглашения. МИД 21 ноября уведомил Японию о принятом решении. Документ утратил силу через шесть месяцев с даты уведомления, то есть в минувший вторник, 21 мая.

Япония Россия МИД РФ

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