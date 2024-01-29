Доля мирового ВВП стран БРИКС выросла до 35% и обогнала G7
Доля стран БРИКС в 2023 году выросла с 31 до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес G7. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран „Большой семерки“», - отметила она.
По словам Набиуллиной, такие показатели указывают на значимую роль БРИКС в мире.
С 1 января 2024 года Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты официально стали членами БРИКС. Заявки государств одобрили на саммите организации в августе прошлого года.
Еще одна страна - кандидат на вхождение в БРИКС, Аргентина отказалась от вступления. Новый президент Хавьер Милей объявил, что отклонил принятое своим предшественником Альберто Фернандесом приглашение страны в БРИКС.