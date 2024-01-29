29 января 2024, 21:08

Доля мирового ВВП стран БРИКС выросла до 35% и обогнала G7

РИА «Новости»
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Доля стран БРИКС в 2023 году выросла с 31 до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес G7. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран „Большой семерки“», - отметила она.

По словам Набиуллиной, такие показатели указывают на значимую роль БРИКС в мире.

С 1 января 2024 года Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты официально стали членами БРИКС. Заявки государств одобрили на саммите организации в августе прошлого года.

Еще одна страна - кандидат на вхождение в БРИКС, Аргентина отказалась от вступления. Новый президент Хавьер Милей объявил, что отклонил принятое своим предшественником Альберто Фернандесом приглашение страны в БРИКС.

Центробанк Экономика БРИКС ВВП
29 января 2024, 19:47
Кучи навоза и горящие шины. Фермеры блокировали движение на улицах Гамбурга
Global Look Press
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Протестные настроения фермеров в Германии набирают обороты. В нескольких районах Гамбурга участники выступлений заблокировали движение транспорта. Кроме того, митингующие разбросали кучи навоза на дороге, а также подожгли покрышки и пожарную бочку, сообщили «Известия» со ссылкой на портал n-tv.

По информации местных СМИ, в перекрытии тракторами Финкенвердерского кольца участвовали порядка сотни фермеров. Им удалось блокировать доступ к крупнейшему порту Гамбурга. Этот объект имеет большое значение для перевалки контейнеров.

Также протестующие перекрыли тракторами мост Кельбранд, что сказалось на движении грузовиков на автостраде A7 в районе туннеля под Эльбой. В итоге во всем районе начали скапливаться большие пробки.

В центре Гамбурга тракторы также затруднили движение, там фермеры собрались на митинг близ железнодорожной станции Даммтор.

Митинги фермеров проходят не только в Германии. Во Франции демонстранты решили попытаться устроить блокаду Парижа , для сдерживания участников акции власти вывели на улицы бронетехнику.

Германия Общественные акции
29 января 2024, 19:10
Власти Техаса решили установить колючую проволоку на границе с Мексикой
Global Look Press
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Власти американского штат Техас решили проложить колючую проволоку по всей границе с Мексикой. Об этом сообщил вице-губернатор Дэн Патрик в интервью Fox News.

По его словам, несколько месяцев назад границу штата в день пересекали около трех тысяч мигрантов.

Сейчас этот показатель равен нулю. В случае, если федеральные власти захотят перерезать всю колючую проволоку на техасской границе, им понадобится очень много кусачек. При этом Патрик подчеркнул, что руководство штата не хочет конфронтации с Белым домом.

Ранее Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки. Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что регион будет следовать собственному курсу по борьбе с нелегальными мигрантами. Главы еще 25 штатов обвинили Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.

Его оппонент на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп заявил, что миграция убивает США. Республиканец подчеркнул, что неконтролируемый поток мигрантов грозит стране катастрофой.

Мексика США
29 января 2024, 18:36
Глава Пентагона вернулся к очной работе после лечения рака простаты
Global Look Press
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Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к очной работе в Пентагоне после госпитализации, вызванной осложнениями после лечения рака простаты. Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Сегодня, 29 января, Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне. После выписки из медицинского центра Уолтера Рида 15 января он выполнял свои трудовые обязанности из дома», - заявили в пресс-службе.

Остина доставили в больницу вечером 1 января, его полномочия временно исполняла заместитель Кэтлин Хикс.

На прошлой неделе Остин принял участие в видеоконференции перед группой помощи Украине впервые после операции. Журналисты отметили, что глава ведомства выглядел изможденным и немного похудел.

Конгресс США начал расследование дела о госпитализации Остина в связи с тем, что он не поставил в известность о своем состоянии парламент и Белый дом.

США Пентагон
29 января 2024, 18:03
США пообещали ответить на атаки на своих военных на Ближнем Востоке
Global Look Press
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США намерены ответить на атаки на своих военнослужащих на Ближнем Востоке. Об этом в эфире телеканала NBC сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Безусловно, мы ответим. Мы сделаем это тем способом и в то время, которое сами выберем», - сказал он.

При этом Кирби отказался уточнить, какие конкретно варианты рассматривают Соединенные Штаты в качестве своих ответных действий. По его словам, страна рассматривает ситуацию как очень серьезную, поэтому ответ будет последовательным.

«Я определенно не стану говорить о возможных вариантах действий раньше Верховного главнокомандующего. Но мы не хотим прямого конфликта с Ираном, нам не нужен масштабный очаг эскалации на Ближнем Востоке», - добавил представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что американскую военную базу в Иордании атаковал связанный с Ираном беспилотник. В результате удара погибли трое военных, еще 34 получили ранения. После этого иранские власти опровергли свою причастность к ситуации.

США Военные Ближний Восток

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