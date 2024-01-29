Доля мирового ВВП стран БРИКС выросла до 35% и обогнала G7

«С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран „Большой семерки“», - отметила она.

По словам Набиуллиной, такие показатели указывают на значимую роль БРИКС в мире.

С 1 января 2024 года Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты официально стали членами БРИКС. Заявки государств одобрили на саммите организации в августе прошлого года.

Еще одна страна - кандидат на вхождение в БРИКС, Аргентина отказалась от вступления. Новый президент Хавьер Милей объявил, что отклонил принятое своим предшественником Альберто Фернандесом приглашение страны в БРИКС.