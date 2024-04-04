Доллар исключат. В США раскрыли план БРИКС по отмене американской валюты

«Москва лидирует в БРИКС. И эта организация растет очень быстро. И скоро мы увидим привязанную к золоту валюту в большей части Евразии. Как только она начнет развиваться, доллар будет терять былое значение, а затем будет исключен», - заявил он.

По его словам, дела в Америке идут не лучшим образом. Нельзя без последствий постоянно печатать новые деньги для покрытия растущих расходов.

В марте замглавы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими предложил создать аналог международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Этот вопрос обсудили на встрече министров экономики и глав центробанков стран БРИКС.